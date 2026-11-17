¿Qué es el fresado estabilizado? Es una técnica que se basa en el reciclaje de asfalto proveniente de las vías en las cuales se realizan intervenciones ,con esta acción se aporta de manera directa a la economía…

Más allá de la notable transformación, donde se mejora la movilidad y la calidad de vida de las personas, con toda seguridad, y desde el punto de vista de la Ingeniería, considero que ha sido igual de importante la aplicación del fresado estabilizado o asfalto reciclado, material que usamos para mantener las calles de la capital.

¿Qué es el fresado estabilizado? Es una técnica que se basa en el reciclaje de asfalto proveniente de las vías en las cuales se realizan intervenciones ,con esta acción se aporta de manera directa a la economía circular; modelo con el que se aprovechan los recursos materiales, alargando su ciclo de vida y ayudando a reducir la huella de carbono en la infraestructura vial.

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La UMV realiza sus trabajos de conservación de vías, en los cuales retiramos el asfalto deteriorado y le damos una segunda vida, lo llevamos a la sede de producción donde se tritura y se mezcla con emulsión asfáltica, agua y otros insumos con lo cual se obtiene un material nuevo para la recuperación de vías.

Su aplicación, además, ha permitido cambiar la percepción de un material que, en un principio era un sobrante y que con el tiempo, empezó a verse como un recurso técnico, ambiental y social, en la UMV se ha trabajado desde hace 20 años nuevas técnicas y especificaciones para obtener un mejor resultado en su estabilidad, inicialmente se usó en las calles locales con poco tráfico, hoy con las mejoras alcanzadas se instala en vías de alto flujo vehicular en donde ha demostrado un comportamiento excelente y ha permitido reducir considerablemente los costos de estas intervenciones .

En los 20 años que lleva la Unidad de Mantenimiento Vial operando en los barrios de Bogotá, el uso del fresado estabilizado ha permitido mejorar esas vías por donde transitar era difícil, incluso en medio del polvo y hoy, gracias a los trabajos hechos por la UMV con este material, se dio inicio a la transformación de esos sectores, la mayoría residenciales, aportando a uno de los propósitos de la Unidad: mejorar la calidad de vida de las personas

En la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, ya se han intervenido 247.600 m2 con fresado estabilizado, en 109 barrios de la ciudad, beneficiando a los habitantes de Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Rafael Uribe, Suba, Usaquén y Usme.

Esta administración ha trabajado de manera importante realizando estas intervenciones para mejorar la movilidad en los barrios pero sin duda también a partir de esto se ha obtenido un mejor aire para estas comunidades, al realizar estas intervenciones se disminuye el material particulado de las zonas lo cual se traduce en un aire más sano para todos.

Un caso reciente de cómo su aplicación ayuda a solucionar un problema, es la nueva calle 222, en el norte de Bogotá, allí se intervinieron 12.800 m2 en una vía que estaba en malas condiciones y que en época de lluvias se inundaba, como ocurrió en noviembre del 2024. Hoy es transitable para cualquier tipo de vehículo y beneficia, en su mayoría, a la comunidad educativa del sector.

En la actualidad, en el sur de Bogotá, utilizamos fresado estabilizado en la recuperación de vías en el barrio Olarte, en la localidad de Bosa, en la paralela de la Av. Villavicencio y que hacen parte del proyecto ZUMA (Zona Urbana por un Mejor Aire) que ejecutan de manera conjunta la UMV, el IDU y la Secretaría de Ambiente, para contribuir a una mejor calidad del aire en el sector.

Es así como la Unidad de Mantenimiento Vial, en estos 20 años, demuestra con esta experiencia, que la innovación en la infraestructura vial también consiste en implementar soluciones eficientes, aprovechando los recursos y atendiendo las necesidades de la gente, en este caso, en las vías de los barrios.

Mónica Rueda, directora Unidad de Mantenimiento Vial

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