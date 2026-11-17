La mayoría de las interrupciones tendrá una duración de hasta 24 horas, aunque en Salitre Occidental y Granjas de Techo el corte previsto para el miércoles puede durar hasta 27 horas….

Los cortes de agua en Bogotá programados para esta semana afectarán barrios de 13 localidades y varios sectores de Soacha. La suspensión comenzará este martes 17 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 19, mientras la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adelanta mantenimientos, empates de redes, cambios de válvulas e instalación de accesorios.

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Cortes de agua en Bogotá del 17 al 19 de noviembre: barrios, horarios y recomendaciones

La mayoría de las interrupciones tendrá una duración de hasta 24 horas, aunque en Salitre Occidental y Granjas de Techo el corte previsto para el miércoles puede durar hasta 27 horas. Antes de cada suspensión, la recomendación es llenar el tanque de reserva y almacenar solo el agua necesaria para el día.

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Cortes de agua en Bogotá para este martes 17 de noviembre

Chapinero

Barrios: El Nogal, Espartillal, El Retiro y La Cabrera.

El Nogal, Espartillal, El Retiro y La Cabrera. Zona: de la calle 72 a la calle 87, entre las carreras 11 y 13.

de la calle 72 a la calle 87, entre las carreras 11 y 13. Horario: desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Barrios Unidos

Barrio: Polo Club.

Polo Club. Zona: de la calle 80 a la calle 84, entre las carreras 24 y 30.

de la calle 80 a la calle 84, entre las carreras 24 y 30. Horario: desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: empates en redes del acueducto.

Kennedy

Barrios: Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita y Villa Nelly III Sector.

Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita y Villa Nelly III Sector. Zona: de la avenida calle 43 sur a la calle 54 sur, entre la avenida carrera 80 y la avenida carrera 86.

de la avenida calle 43 sur a la calle 54 sur, entre la avenida carrera 80 y la avenida carrera 86. Horario: desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Ciudad Bolívar

Barrios: La Pradera, Jerusalem y Sierra Morena II.

La Pradera, Jerusalem y Sierra Morena II. Zona: de la calle 69D sur a la calle 76 sur, entre la transversal 50 y la carrera 31.

de la calle 69D sur a la calle 76 sur, entre la transversal 50 y la carrera 31. Horario: desde las 8:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 8:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: instalación de accesorios.

San Cristóbal

Barrio: San Isidro.

San Isidro. Zona: de la carrera 3 a la carrera 10, entre las calles 30A sur y 37 sur.

de la carrera 3 a la carrera 10, entre las calles 30A sur y 37 sur. Horario: desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Barrios con corte de agua el miércoles 18 de noviembre

Suba

Barrios: Prado Pinzón, Victoria Norte, Mazurén y Santa Helena.

Prado Pinzón, Victoria Norte, Mazurén y Santa Helena. Zona: de la calle 138 a la calle 153, entre las carreras 45 y 56.

de la calle 138 a la calle 153, entre las carreras 45 y 56. Horario: desde las 8:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 8:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Teusaquillo

Barrios: La Esmeralda y Rafael Núñez.

La Esmeralda y Rafael Núñez. Zona: de la calle 26 a la calle 53, entre las carreras 30 y 68.

de la calle 26 a la calle 53, entre las carreras 30 y 68. Horario: desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Chapinero

Barrios: Juan XXIII, Los Rosales, Ingemar y Las Acacias.

Juan XXIII, Los Rosales, Ingemar y Las Acacias. Zona: de la calle 60 a la calle 94, entre la carrera 7 y la carrera 4 este.

de la calle 60 a la calle 94, entre la carrera 7 y la carrera 4 este. Horario: desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Fontibón

Barrios: Salitre Occidental y Granjas de Techo.

Salitre Occidental y Granjas de Techo. Zona: de la calle 22A a la avenida calle 13, entre la avenida carrera 68 y la carrera 68D.

de la calle 22A a la avenida calle 13, entre la avenida carrera 68 y la carrera 68D. Horario: desde las 7:00 a. m., hasta por 27 horas.

desde las 7:00 a. m., hasta por 27 horas. Motivo: empates en redes del acueducto.

Ciudad Bolívar

Barrios: Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja y Estrella del Sur.

Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja y Estrella del Sur. Zona: de la diagonal 62 sur a la calle 78 sur, entre la avenida carrera 17 y la carrera 18C.

de la diagonal 62 sur a la calle 78 sur, entre la avenida carrera 17 y la carrera 18C. Horario: desde las 8:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 8:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: instalación de accesorios.

Tunjuelito

Barrios: Samore y Claret.

Samore y Claret. Zona: de la avenida calle 44 sur a la calle 49 sur, entre la avenida carrera 33 y la carrera 28.

de la avenida calle 44 sur a la calle 49 sur, entre la avenida carrera 33 y la carrera 28. Horario: desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: empates en redes.

Usaquén

Barrios: Chicó Reservado, Chicó Oriental, El Refugio, Bellavista e Ingemar Oriental.

Chicó Reservado, Chicó Oriental, El Refugio, Bellavista e Ingemar Oriental. Zona: de la calle 60 a la calle 94, entre la carrera 4 este y la avenida carrera 7.

de la calle 60 a la calle 94, entre la carrera 4 este y la avenida carrera 7. Horario: desde las 10:00 a. m., hasta por 12 horas.

desde las 10:00 a. m., hasta por 12 horas. Motivo: cambio de válvula.

Puente Aranda

Barrios: Pensilvania, Estación Central, Los Ejidos, Zona Industrial, Gorgonzola y Cundinamarca.

Pensilvania, Estación Central, Los Ejidos, Zona Industrial, Gorgonzola y Cundinamarca. Zona: de la avenida calle 6 a la calle 23, entre la avenida carrera 30 y la carrera 50.

de la avenida calle 6 a la calle 23, entre la avenida carrera 30 y la carrera 50. Horario: desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: mantenimiento correctivo.

Soacha

Barrios: Altico, Colmena, El Ciprés y Villa Isabel.

Altico, Colmena, El Ciprés y Villa Isabel. Zona: de la calle 4 sur a la calle 13, entre la transversal 1B y la carrera 4B.

de la calle 4 sur a la calle 13, entre la transversal 1B y la carrera 4B. Horario: desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: cierre a terceros.

cierre a terceros. Barrios: Cobec, Cobeg, Maranatha, Maranatha I, Neuta, Neuta San Andrés, Quintas de La Laguna, Quintas del Portal, Reservas de La Laguna y San Andrés.

Cobec, Cobeg, Maranatha, Maranatha I, Neuta, Neuta San Andrés, Quintas de La Laguna, Quintas del Portal, Reservas de La Laguna y San Andrés. Zona: de la calle 6 sur a la calle 6E, entre la avenida carrera 4 o Autopista Sur y la transversal 7, vía Indumil.

de la calle 6 sur a la calle 6E, entre la avenida carrera 4 o Autopista Sur y la transversal 7, vía Indumil. Horario: desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Cortes de agua en Bogotá para el jueves 19 de noviembre

Suba

Barrios: Tibabuyes, Pinos de Lombardía, Tibabuyes Universal, Sabana de Tibabuyes, Sabana de Tibabuyes Norte y Tuna Baja.

Tibabuyes, Pinos de Lombardía, Tibabuyes Universal, Sabana de Tibabuyes, Sabana de Tibabuyes Norte y Tuna Baja. Zona: de la calle 139 a la calle 157B, entre las carreras 104 y 136.

de la calle 139 a la calle 157B, entre las carreras 104 y 136. Horario: desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: instalación de válvula.

Engativá

Barrio: Puerto de Teja.

Puerto de Teja. Zona: de la calle 24 a la calle 26, entre las carreras 96 y 103.

de la calle 24 a la calle 26, entre las carreras 96 y 103. Horario: desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Bosa

Barrio: El Porvenir.

El Porvenir. Zona: de la calle 49 sur a la calle 59 sur, entre las carreras 100 y 118.

de la calle 49 sur a la calle 59 sur, entre las carreras 100 y 118. Horario: desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

mantenimiento preventivo. Barrios: Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo.

Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo. Zona: incluye sectores entre las calles 63 sur y 75 sur, y entre las carreras 79 y 87.

incluye sectores entre las calles 63 sur y 75 sur, y entre las carreras 79 y 87. Horario: desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: cierre a terceros.

Ciudad Bolívar

Barrios: Meissen, México, Central de Mezclas, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Bellavista Lucero Alto, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja y Quiba.

Meissen, México, Central de Mezclas, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Bellavista Lucero Alto, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja y Quiba. Zona: de la calle 59A sur a la calle 71 sur, entre la carrera 16D y la carrera 18A.

de la calle 59A sur a la calle 71 sur, entre la carrera 16D y la carrera 18A. Horario: desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

mantenimiento preventivo. Barrios: San Isidro, La Estancia, Primavera I y Galicia.

San Isidro, La Estancia, Primavera I y Galicia. Zona: de la avenida calle 57R sur a la diagonal 62G sur, entre las carreras 73C y 77F.

de la avenida calle 57R sur a la diagonal 62G sur, entre las carreras 73C y 77F. Horario: desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas.

desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Motivo: instalación de accesorios.

Recomendaciones durante los cortes de agua

La Empresa de Acueducto recomienda llenar el tanque de reserva antes de la suspensión. Quienes almacenen agua en recipientes deben consumirla antes de 24 horas y usarla de manera racional, dando prioridad a la preparación de alimentos y al lavado de manos.

En caso de requerir carrotanques, la EAAB prioriza la atención de clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de público. La solicitud puede hacerse a través de la Acualínea 116.

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