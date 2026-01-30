Metro de Bogotá renovará las fachadas de sus estaciones: así será el nuevo diseño

Las imágenes divulgadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá permiten ver el contraste entre los diseños iniciales y las propuestas actualizadas de algunas estaciones, como las fachadas 1, 5 y 7. Estas modificaciones evidencian una nueva etapa del proyecto, en la que el Metro no solo avanza como obra de movilidad, sino también como elemento clave en la transformación del espacio urbano. Foto: Alcaldía Mayor de

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá siguen avanzando y, con ellas, también se ajusta la forma en que el proyecto se integrará a la ciudad. Tras un acuerdo entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Gobierno Nacional, se confirmó que las fachadas de las estaciones del Metro tendrán cambios en su diseño, una decisión que marca un nuevo lineamiento en la imagen urbana del sistema.

Lea más:Bogotá refuerza el alcantarillado para evitar inundaciones en plena temporada de lluvias

Los ajustes buscan que las estaciones no sean solo estructuras funcionales de transporte, sino espacios que dialoguen mejor con los barrios, el espacio público y el paisaje urbano por donde pasará el tranvía que soportará la Línea 1.

La apuesta es que estas infraestructuras se conviertan en hitos urbanos más armónicos, coherentes con la ciudad y mejor integrados a la vida cotidiana de quienes habitan y transitan estos sectores.

Las imágenes divulgadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá permiten ver el contraste entre los diseños iniciales y las propuestas actualizadas de algunas estaciones, como las fachadas 1, 5 y 7. Estas modificaciones evidencian una nueva etapa del proyecto, en la que el Metro no solo avanza como obra de movilidad, sino también como elemento clave en la transformación del espacio urbano.

Este anuncio se da en medio de avances significativos en la construcción de la Línea 1 del Metro. Con corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto registró un avance del 70,72 %, consolidándose como una de las obras de infraestructura más importantes del país. A esto se suma la llegada del quinto tren del sistema, que partió desde la ciudad de Qingdao, China, el 17 de diciembre de 2025 y arribó a Cartagena el 13 de enero de 2026.

Lea más: IDU avanza con obras de puentes vehiculares en Autosur con Av. Bosa: ¿cuándo se entregarán?

El proceso de alistamiento y pruebas de los trenes del Metro

Una vez los trenes ingresan al patio taller, equipos especializados del concesionario y de la interventoría realizan el proceso de alistamiento de los seis vagones. En esta fase se completan los enganches mecánicos, eléctricos y de los pasillos de intercirculación, además de una limpieza general del tren. Posteriormente, se llevan a cabo pruebas estáticas para verificar sistemas como frenos, tracción, mando y control, así como los sistemas de información al pasajero, iluminación y ventilación.

Con los cambios en las fachadas y el avance sostenido de las obras, el Metro de Bogotá continúa tomando forma no solo como un sistema de transporte masivo, sino como un proyecto que busca integrarse de manera más cercana y armónica a la ciudad. La redefinición de su imagen urbana apunta a que las estaciones sean parte activa del entorno, aportando a la transformación del espacio público y a la experiencia de movilidad en Bogotá.

Lea más: Concierto en homenaje a Yeison Jiménez: Transmilenio activa operación especial

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.