Así cayó banda de presuntos apartamenteros en Barrios Unidos: uno tenía brazalete del Inpec

Uno de los detenidos tenía un brazalete de vigilancia electrónica del Instituto Nacional Penitenciario…

Tres hombres señalados de ingresar a una vivienda para hurtar varios objetos de valor fueron capturados en flagrancia en el barrio Simón Bolívar, localidad de Barrios Unidos. Una patrulla que realizaba labores de registro y control observó un vehículo que le resultó sospechoso. Los uniformados lo interceptaron e identificaron a sus ocupantes, quienes fueron señalados de haber participado minutos antes en el hurto a una residencia del sector.

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Uno de los detenidos tenía un brazalete de vigilancia electrónica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y cumplía una condena de siete años por hurto calificado y agravado, según informó la Policía.

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Intimidaron a un menor dentro de la vivienda

Los propietarios encontraron los accesos de su casa violentados al regresar al inmueble y notaron que faltaban varias pertenencias. También denunciaron que un menor de edad que se encontraba dentro de la residencia fue intimidado con un arma cortopunzante por los presuntos responsables.

Adicional, los afectados entregaron a los policías las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector. En los videos se observaría el momento en que dos hombres ingresaron a la residencia, salieron con varios elementos y posteriormente huyeron en un vehículo.

Las prendas de vestir de los detenidos coincidían con las registradas en las imágenes, según el teniente coronel Favian Beltrán, comandante de la Estación de Policía Barrios Unidos. Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron un computador portátil y dos celulares. También incautaron un arma cortopunzante e inmovilizaron el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.

Uno tenía antecedentes por varios delitos

Además del capturado que portaba el brazalete electrónico, otro de los detenidos registraba antecedentes por fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado y lesiones personales dolosas agravadas, de acuerdo con la Policía.

La institución no informó los antecedentes del tercer capturado ni aclaró si el brazalete electrónico presentaba alguna alteración o si el hombre tenía autorización para permanecer en esa zona de Bogotá.

Los tres detenidos, los elementos recuperados, el arma cortopunzante y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez deberá definir su situación jurídica y establecer la responsabilidad individual de cada uno en el hurto.

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