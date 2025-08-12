Así cayó presunto integrante del Tren de Aragua en Sabana Centro: operaba en Suba

Será procesado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas. Foto: Redes Sociales

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, dio a conocer la captura de Carlos Alfredo Segura, quien presuntamente pertenece al grupo delincuencial Tren de Aragua. Además, dio a conocer que, al parecer, operaba en la localidad de Suba, en actos relacionados con extorsión y microtráfico.

¿Cómo fue capturado?

El sujeto fue ubicado y capturado en su vivienda, en jurisdicción de la policía de la Sabana. Se piensa que desde ese lugar, desplegaba su actividad criminal hacia la capital.

Además, en la diligencia de allanamiento las autoridades incautaron una granada de gas pimienta y una granada tipo stingball.

En Sabana Centro, gracias a un operativo de @PoliciaSabana, logramos la captura de Carlos Alfredo Segura, quien presuntamente pertenece al grupo delincuencial Tren de Aragua, que operaba en la localidad de Suba, en Bogotá, en actos relacionados con extorsión y microtráfico.



Este… pic.twitter.com/wcWR7Y6ISc — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 12, 2025

Según informaron las autoridades, el capturado será procesado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas.

El operativo se llevó a cabo en coordinación entre la policía de la Sabana, liderada por el coronel Edgar Moreno, comandante de REMSA-COENO, en alianza con SECAR y la DIJIN. Solo este año, han incautado 594 armas de fuego en el departamento.

Crece el delito de extorsión

Recientemente, Probogotá publicó, por quinto año consecutivo, el Informe Anual de Seguridad, esta vez con un consolidado de los índices relacionados durante el 2024. Este documento, señalan, tiene el fin de ser una herramienta clave para el análisis en materia de seguridad urbana para la ciudad.

Como era de esperarse, de acuerdo al comportamiento de las denuncias el año pasado, indicaron que cuatro de los once delitos de alto impacto aumentaron en Bogotá: homicidios (11,07 %), extorsión (63,52%), delitos sexuales (34,28%) y violencia intrafamiliar (15,93%).

Con las cifras relacionadas con el delito de extorsión coincide la concejala del Pacto Histórico, Quena Ribadeneira quien señaló, desde el cabildo distrital, “el preocupante abandono de la administración distrital ante la grave crisis de extorsión que vive la ciudad”.

Según señala, cerca de 40 casos de extorsión se presentan cada semana en la ciudad, siendo las localidades de Suba (61 casos), Kennedy (51 casos), Santa Fe, Engativá (42 casos) y Usaquén (40 casos) las que concentraron el mayor número de denuncias en el primer trimestre del 2025.

