¿Busca trabajo? Conozca la oferta de 611 vacantes para jóvenes en Bogotá

En el mes de la juventud, el Distrito oferta 611 puestos de trabajo, en diferentes áreas en Bogotá, de los cuales el 87% están dirigidos a jóvenes, entre los 18 y 28 años. Entre las vacantes hay puestos con diferentes niveles de formación, desde básica primaria hasta universitaria. Además, hay oportunidades con o sin experiencia previa. Los sectores con más plazas son servicios, comercio y tecnología.
¿Cuáles son los cargos disponibles?
En la lista de vacantes, los salarios oscilan entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), todo dependiendo del cargo y el nivel de experiencia requerido. Esta es la lista:
- Dermoconsultora
- Mercaderista
- Asesor comercial ALO YOGA
- Asesor comercial tecnología
- Gerente / Líder de producto
- Asesor comercial externo
- Asesor comercial ferretero
- Promotor de ventas / Vendedor
- Impulsador
- Mercaimpulso
- Operario de producción
- Auxiliar de bodega u operativo
- Asesor comercial punto de venta
- Transferencista droguerías
- Asesor comercial externo PAP
- Auxiliar de tráfico
- Recreador sin experiencia
- Meseros sin experiencia
- Asistente de gerencia
- Agente call center intangible
- Asesor PAP
- Asesor inmobiliario
- Operarios de planta
- Auxiliar de bodega con licencia C2
- Impresor offset
- Auxiliar contable retail
- Técnico de mantenimiento
- Asesor comercial productos tangibles
- Asesor de cobranza cartera castigada
- Camarero
- Mesero
- Estilista
- Auxiliar de camarería
- Gerente de eventos
- Auxiliar de bodega
- Auxiliar de producción
- IT finance analyst
- Business intelligence (BI) developer
- Database administrator (DBA)
- Application support analyst
- Abogado
- Desarrollador web junior
- Médico general
- Abogado junior
“Agosto es el mes de la juventud y queremos que se convierta también en un mes de las oportunidades. Estos 611 puestos de trabajo reflejan nuestro compromiso con la inclusión laboral de los jóvenes, una población que históricamente ha enfrentado mayores obstáculos para ingresar al mercado laboral”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Cómo postularse?
Para las personas interesadas, podrán postularse en esta página web. Ahí podrán registrar o actualizar la hoja de vida, consultar las vacantes y aplicar de manera gratuita.
