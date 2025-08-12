¿Busca trabajo? Conozca la oferta de 611 vacantes para jóvenes en Bogotá

El 87% de los puestos de trabajo disponibles son para los jóvenes de la ciudad. Foto: Cortesía

En el mes de la juventud, el Distrito oferta 611 puestos de trabajo, en diferentes áreas en Bogotá, de los cuales el 87% están dirigidos a jóvenes, entre los 18 y 28 años. Entre las vacantes hay puestos con diferentes niveles de formación, desde básica primaria hasta universitaria. Además, hay oportunidades con o sin experiencia previa. Los sectores con más plazas son servicios, comercio y tecnología.

¡Tenemos nueva feria de empleo para jóvenes!



3.400 puestos de trabajo, 700 sin experiencia y 400 para profesionales.



📅Jueves 21 de agosto

📌Theatron Cl. 58 #10-32

🕜9:00 a.m. - 3:00 p.m.#AquíSíPasa | En Bogotá, mi ciudad, mi casa, seguimos conectando con las oportunidades. pic.twitter.com/MiJl9kYO4o — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) August 11, 2025

¿Cuáles son los cargos disponibles?

En la lista de vacantes, los salarios oscilan entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), todo dependiendo del cargo y el nivel de experiencia requerido. Esta es la lista:

Dermoconsultora

Mercaderista

Asesor comercial ALO YOGA

Asesor comercial tecnología

Gerente / Líder de producto

Asesor comercial externo

Asesor comercial ferretero

Mercaderista

Promotor de ventas / Vendedor

Impulsador

Mercaimpulso

Operario de producción

Auxiliar de bodega u operativo

Asesor comercial punto de venta

Transferencista droguerías

Asesor comercial externo PAP

Auxiliar de tráfico

Recreador sin experiencia

Meseros sin experiencia

Asistente de gerencia

Agente call center intangible

Asesor PAP

Asesor inmobiliario

Operarios de planta

Auxiliar de bodega con licencia C2

Impresor offset

Auxiliar contable retail

Técnico de mantenimiento

Asesor comercial productos tangibles

Asesor de cobranza cartera castigada

Camarero

Mesero

Estilista

Auxiliar de camarería

Gerente de eventos

Auxiliar de bodega

Auxiliar de producción

Auxiliar de producción

IT finance analyst

Business intelligence (BI) developer

Database administrator (DBA)

Application support analyst

Abogado

Desarrollador web junior

Médico general

Abogado junior

“Agosto es el mes de la juventud y queremos que se convierta también en un mes de las oportunidades. Estos 611 puestos de trabajo reflejan nuestro compromiso con la inclusión laboral de los jóvenes, una población que históricamente ha enfrentado mayores obstáculos para ingresar al mercado laboral”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cómo postularse?

Para las personas interesadas, podrán postularse en esta página web. Ahí podrán registrar o actualizar la hoja de vida, consultar las vacantes y aplicar de manera gratuita.

