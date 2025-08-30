Así cayó sujeto que intentó robarse el diezmo de la iglesia del Voto Nacional

El sujeto aprovechó la confianza de la comunidad y sustrajo $1.5 millones del diezmo de la parroquia. Foto: Mebog

Uniformados de la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, confirmaron la captura de un hombre acusado de robar dinero del diezmo recolectado en la tradicional iglesia del Voto Nacional, una de las más concurridas del sector.

Gracias a un reporte ciudadano, la Policía acudió al lugar y encontró a un hombre señalado por la comunidad como el autor del hurto. Al revisar sus pertenencias, los uniformados hallaron varias bolsas llenas de monedas que sumaban $1.551.500 recolectados por los aportes de los fieles.

El hombre se ganó la confianza de la comunidad religiosa para pasar la noche en la iglesia y sustraer el dinero. Sin embargo, una alerta dada por un monaguillo frustró el plan y permitió su captura en flagrancia, según confirmó el teniente coronel Freddy Muñoz, comandante de la estación de Policía de Los Mártires.

Tras la captura, el sujeto quedó en manos de la Fiscalía y tendrá que responder por el delito de hurto.

Entre tanto, las autoridades recordaron la importancia de mantener medidas básicas de seguridad en templos y espacios religiosos, especialmente durante horarios de baja afluencia. También reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier comportamiento sospechoso.

