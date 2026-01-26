Así fue el accidente que dejó un peatón muerto en el norte de Bogotá

El accidente ocurrió en la madrugada de este lunes 26 de enero. Foto: Archivo Particular

La madrugada de este lunes 26 de enero la capital reportó un grave accidente en el norte de la ciudad: un peatón murió tras ser arrollado por un camión, de acuerdo con reportes preliminares. El accidente, además, generó un enorme trancón por cierres intermitentes.

Según informaron los servicios de movilidad del Distrito, el siniestro vial ocurrió sobre las 2:00 de la madrugada, en la localidad de Usaquén, en la Autonorte con calle 195, sentido sur-norte. Ambulancias y personal de la concesión asistieron al punto para atender la emergencia.

Las primeras hipótesis indican que el peatón fue impactado cuando realizaba un cruce de la avenida. La poca visibilidad del sector en horas de la madrugada y las cámaras de seguridad, son piezas clave que están en investigación para esclarecer lo ocurrido.

Tras el siniestro, Coviandina, concesionaria de la vía, informó que el accidente generó cierre de dos carriles en el sentido Bogotá–Chía. “En el sitio hacen presencia unidades de criminalística, quienes adelantan las labores de levantamiento del cuerpo. Permanecemos en el lugar gestionando la emergencia”, indicó la entidad. Sobre las 4:00 a.m., la vía fue habilitada de nuevo.

Entre tanto, las unidades de criminalística avanzaron en la inspección del lugar y los vehículos involucrados para dar con las causas del siniestro. A su vez, indagan las circunstancias en las que el peatón fue impactado por el camión en cuestión. Entre tanto, el Distrito lamentó la fatalidad:

“Lamentamos este siniestro vial y nos solidarizamos con los familiares de la persona fallecida”, informó la Secretaría de Movilidad.

[02:08 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre camión y peatón en la Autonorte con calle 195, sentido sur-norte.



🚑 Ambulancia y personal de la concesión en el punto. @TransitoBta y grupo de criminalística en desplazamiento. pic.twitter.com/tLiuIiGRsR — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026

Accidentes, la orden del día en Bogotá

Uno de los principales focos de acción para la Secretaría de Movilidad en 2025 fue la seguridad vial. Desde pandemia, la ciudad atraviesa una espiral de siniestralidad vial que no para de subir y que, en 2024, cobró más 500 vidas. Aunque 2025 cerró con una reducción cercana al 3 % en muertes por siniestros viales, la cifra de 445 decesos a corte de noviembre, todavía se queda corta frente a la emergencia de salud pública en las vías.

Revisando el reporte de SaluData, el cual toma datos de la notificación de casos de las centrales de urgencias de la ciudad, en solo diciembre de 2025 se reportaron 2.464 personas lesionadas por siniestros viales, siendo los jóvenes y conductores de motocicletas los que más casos aportaron a esta cruda estadística.

