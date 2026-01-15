¿Busca trabajo? Bogotá abre 5.000 cupos en cursos con salida laboral

Además de la capacitación, el programa conecta a los participantes con ferias de empleo y procesos de selección laboral, lo que aumenta las posibilidades de vinculación una vez finalizados los cursos. Foto: Cortesía

La Alcaldía de Bogotá abrió una nueva convocatoria de cursos gratuitos de formación laboral en áreas con alta demanda en la ciudad como salud, gastronomía, logística, audiovisual y animación digital, entre otros sectores estratégicos. En total, hay 5.000 cupos disponibles para el primer semestre de 2026.

La oferta hace parte del programa Experta, liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, y está dirigida a personas que buscan mejorar su perfil laboral, certificarse y acceder a nuevas oportunidades de empleo en un mercado cada vez más competitivo.

Los cursos tienen una duración de 60 horas y se desarrollan en modalidad híbrida, combinando clases presenciales y virtuales, lo que permite mayor flexibilidad para quienes trabajan o tienen otras responsabilidades.

¿Qué áreas incluye la oferta?

La formación totalmente gratuita está enfocada en sectores que hoy concentran buena parte de las vacantes en Bogotá, entre ellos:

Salud

Gastronomía

Logística y cadena de suministro

Manufactura

Comercio y servicios administrativos

BPO

Audiovisual y animación digital

Empleos verdes

Además de la capacitación, el programa conecta a los participantes con ferias de empleo y procesos de selección laboral, lo que aumenta las posibilidades de vinculación una vez finalizados los cursos.

“Con Experta seguimos apostándole a una formación gratuita, pertinente y de calidad, que responda a las necesidades del mercado laboral y permita a las personas fortalecer sus capacidades para acceder a oportunidades de empleo”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Fechas y cómo inscribirse

Las inscripciones están abiertas del 15 de enero al 20 de marzo de 2026 y deben realizarse a través del portal oficial: www.desarrolloeconomico.gov.co/experta

Durante 2025, el programa Experta permitió que cientos de personas se formaran, se certificaran y ampliaran sus posibilidades de ingreso al mercado laboral, consolidándose como una de las principales estrategias de formación del Distrito.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, iniciativas como Experta se convierten en una puerta de entrada para quienes buscan actualizar sus habilidades, cambiar de sector o mejorar su perfil profesional.

La apuesta del Distrito es clara: conectar la formación con oportunidades reales de empleo y responder a las necesidades del mercado, mientras más personas encuentran caminos concretos para fortalecer su futuro laboral en Bogotá.

