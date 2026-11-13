Así quedó el primer segmento que entregaron del corredor Carrera Séptima

Tras meses de expectativas, la Alcaldía de Bogotá habilitó el primer tramo terminado de las obras del tramo 3 del corredor de la Séptima. Desde el viernes 13 de noviembre los ciudadanos puede transitar por la calzada occidental, sentido norte-sur, entre calles 119 y 116, justo al frente de la Fundación Santafé. Asimismo, avanzan los trabajos en el puente de la calle 100.

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A partir del 13 de noviembre quedaron habilitados dos carriles de la calzada occidental para el sentido norte–sur; a su vez, se mantienen habilitados dos carriles de la calzada oriental para la circulación vehicular en sentido sur–norte. De igual forma, la calle 116 se mantiene habilitado el giro a la derecha para los vehículos que circulan en sentido norte–occidente por la calle 116.

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De acuerdo con el director del IDU, Orlando Molano, este tramo habilitado es el ejemplo de cómo va a quedar el resto del corredor. "La entrega comprende espacio público, la ciclorruta, los carriles mixtos. Ya está terminado el carril por donde va a pasar Transmilenio. Esta es una muestra de cómo va a quedar todo el corredor de la Séptima", señaló el director.

Alcaldía habilitó el primer tramo del proyecto, en la calzada occidental, sentido norte-sur, entre calles 119 y 116.

Además de 300 metros del carril exclusivo de Transmilenio, el corredor ahora tiene dispuestos a los peatones 2000 m² de espacio público en los que se instalaron 20 materas que van acompañadas de 250 m² de jardinería. Adicional, se construyó un muro de contención de 106 metros de largo, 1,65 metros de ancho y entre 1,52 y 1,78 m de altura con el fin de contener el terreno y dar estabilidad a la nueva vía.

Avanzan las obras entre calle 99 y 100 de la Séptima

Cabe recordar que las obras en la Carrera Séptima se dividen en tramos. Mientras el tramo de la calle 24 a la calle 99 sigue en vilo, el de la 99 y calle 100, avanza su construcción por grupos: grupo 1, entre calles 99 y 127; grupo 2, entre calles 127 y 183; y grupo 3, entre calles 183 y 200, incluido el nuevo patio-portal de Transmilenio.

Uno de los principales frentes se encuentra en el grupo 1, en donde avanza la construcción del nuevo puente de la calle 100 con 7. El IDU reporta la culminación de demolición de asflto, el retiro de los elementos no estructurales (barandas, losetas de paso peatonal, bordillos, escaleras costado occidental), el corte y desmonte de los tableros, aproches y las columnas, además del desmonte del antiguo puente de la calle 100 con 7.

La construcción del nuevo puente, que tendrá el doble de capacidad al pasar de 2 a 4 carriles, inició el pasado 8 de octubre con las actividades de pilotaje. A la fecha se han fundido 25 pilotes de 80 cm de diámetro y una profundidad de 52 metros cada uno.

¿Qué pasará en los tramos de la calle 24 a 99?

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán recibió el proyecto del corredor Séptima concebido en tres tramos (de la calle 24 a la calle 76, de la calle 76 a la calle 99 y de la calle 99 a la calle 200). Al inicio de su mandato, tres contratos ya estaban firmados (del tramo 3). Mientras estos contratos están siendo cumplidos actualmente, el tramo 1 y 2 de todo el corredor, permanece en estudios. En parte, esto se debió a distintas inconformidades ciudadanas con el anterior proyecto delineado. Carriles de un solo sentido, entre otros planes, propiciaron los cambios.

Así, esta Alcaldía informó en 2026 que las intervenciones en estos puntos, de la calle 24 a la calle 99, tendrán que esperar más. "La administración busca la mejor solución para el ‘Corredor de la carrera Séptima’ entre calles 24 y 99, que dé respuesta a las nuevas dinámicas de movilidad identificadas en la Encuesta de Movilidad 2023, que permita la articulación de los diferentes modos de transporte en Chapinero y Santa Fe, y brinde mejores beneficios en movilidad sostenible, espacio público, tiempos de viaje y seguridad vial", señalaron desde el Palacio Liévano.

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