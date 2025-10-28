Así se busca garantizar la seguridad de los estadios de la mano de la tecnología

Sencia habló de la precariedad estructural de muchos escenarios deportivos y la urgencia de una reforma en la concepción de seguridad. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Con el objetivo de unificar criterios y fortalecer los protocolos de seguridad, convivencia y planes de emergencia en los escenarios deportivos del país, la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte reunió a los delegados de los 36 clubes profesionales y a los representantes de las 26 Comisiones Locales de Seguridad durante el IV Encuentro Nacional de Comisiones Locales de Fútbol.

El evento, que congregó a los principales actores del fútbol profesional colombiano, desde el viceministro del Deporte, Manuel Emilio Palacios, hasta los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, se convirtió en un espacio de diálogo para analizar los desafíos que enfrenta la seguridad en los estadios del país.

Para Edgar Cardona, vicepresidente de experiencia y operaciones de Sencia, existe la urgencia de una reforma en la concepción de la seguridad en el fútbol nacional. “Aunque los riesgos asociados a las aglomeraciones son inherentes al deporte, la evolución tecnológica ha permitido desarrollar herramientas para mitigarlos. Sin embargo, este avance no se ha reflejado en la infraestructura de los estadios colombianos, la mayoría construidos entre las décadas de 1980 y 1990″, explicó.

Por ello, Cardona propuso la creación de una “matriz de flujo”, una herramienta matemática que mediante la medición del tiempo que tarda la lectura de una boleta, determine cuántas personas pasan por cada filtro, la duración del proceso y cómo optimizar los recursos humanos y logísticos, como la ubicación de vallas o la distribución del personal policial.

“Al conectar los dispositivos de lectura (PDAs) directamente al Puesto de Mando Unificado (PMU), la toma de decisiones sería inmediata y basada en datos verificables, no en estimaciones”, agregó el vicepresidente de experiencia y operaciones de Sencia.

Respecto al uso del reconocimiento facial, Cardona señaló que su aplicación enfrenta barreras legales y éticas. Por lo que, advirtió, “se requiere un trabajo normativo profundo y responsable que permita integrar la tecnología sin vulnerar los derechos ciudadanos, pero con la eficacia que exige la seguridad en el fútbol colombiano”.

Responsabilidades

En paralelo, Edgar Cardona puntualizó que llega a ser contraproducente que toda la carga técnica recaiga sobre los clubes, quienes deben garantizar desde los puestos de salud hasta los planes de emergencia, a pesar de no ser los dueños de los escenarios.

En su lugar, propuso que los propietarios de los estadios asuman la responsabilidad total de la operación técnica de la infraestructura, asegurando que cuenten permanentemente con los recursos y herramientas necesarios, incluida la matriz de flujo, independientemente del equipo que juegue.

“La responsabilidad de la seguridad se divide: el empresario debe cumplir con su modelo de negocio, pero el dueño del estadio es quien realmente conoce sus limitaciones”, concluyó.

Durante el IV Encuentro Nacional de Comisiones Locales de Fútbol, representantes de la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y el Ministerio del deporte coincidieron en la necesidad de actualizar los protocolos y aplicar nuevas tecnologías para garantizar escenarios seguros y convivencia pacífica.

