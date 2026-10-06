Atención rockeros: trivia en Instagram sorteará entradas dobles para Iron Maiden

La celebración de las tres décadas de Rock al Parque este año tendrá un regalo inesperado para los fans más acérrimos del festival que este fin de semana volverá a reunir a cientos de miles de personas en torno a la estridencia, el pogo y la alegría del rock. Para esta edición se anunció un inesperado concurso: la organización repartirá 100 invitaciones individuales —50 pases dobles— para el esperado concierto de las leyendas del heavy metal inglés Iron Maiden, programado para el próximo 11 de octubre en el escenario Vive Claro, fecha que…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La celebración de las tres décadas de Rock al Parque este año tendrá un regalo inesperado para los fans más acérrimos del festival que este fin de semana volverá a reunir a cientos de miles de personas en torno a la estridencia, el pogo y la alegría del rock. Para esta edición se anunció un inesperado concurso: la organización repartirá 100 invitaciones individuales —50 pases dobles— para el esperado concierto de las leyendas del heavy metal inglés Iron Maiden, programado para el próximo 11 de octubre en el escenario Vive Claro, fecha que coincide que el segundo día del festival.

En contexto: Rock al Parque 2026: programación por días y horarios de la edición 30 del festival

La dinámica descarta cualquier elemento de azar o sorteo tradicional. A cambio, los organizadores apostaron por una prueba de memoria y velocidad: una trivia de diez preguntas sobre la historia del festival que comenzará a desarrollarse este martes 6 de octubre a través de las historias de la cuenta de Instagram de @Viveclaro_co, previa verificación de seguir también el perfil oficial de Rock al Parque.

Publicidad

¿Cómo participar?

Dónde y cuándo: La trivia se realiza exclusivamente en las historias de Instagram de @Viveclaro_co y arranca este martes 6 de octubre desde las 10:00 a. m. (la jornada cierra a más tardar a las 6:59 p. m. o cuando se completen todos los ganadores).

La trivia se realiza y arranca este (la jornada cierra a más tardar a las 6:59 p. m. o cuando se completen todos los ganadores). Requisitos previos: Ser mayor de edad, residir en Colombia, disponer de un perfil personal y activo en Instagram, y contar con la aplicación Quentro instalada para recibir los accesos digitales.

Ser mayor de edad, residir en Colombia, disponer de un perfil personal y activo en Instagram, y contar con la aplicación Quentro instalada para recibir los accesos digitales. Seguir las cuentas oficiales: Es indispensable seguir previamente los perfiles de Instagram de @Viveclaro_co y de @rockalparquefoficial.

Es indispensable seguir previamente los perfiles de Instagram de @Viveclaro_co y de @rockalparquefoficial. Velocidad y precisión: La idea es premiar el conocimiento y la velocidad. Las primeras personas que respondan correctamente a cada una de las diez preguntas sobre la historia del festival se adjudican el pase doble.

Trivia regalará 100 entradas para ver a Iron Maiden en Bogotá

Para reclamar las entradas, los ganadores deben tener una cuenta activa en la plataforma Quentro (vinculada a Ticketmaster Colombia) y suministrar el correo electrónico asociado. La organización recordó que los pases son intransferibles, no admiten cambios por dinero y su reventa está estrictamente prohibida, cerrando así la puerta a la especulación con uno de los eventos musicales más codiciados del año en la capital.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.