¿Qué pasó con el avión de Avianca que tuvo que regresar a El Dorado por alerta técnica?

Un avión de Avianca con destino a São Paulo regresó al aeropuerto El Dorado tras activar protocolos de seguridad.

Un avión de Avianca que cubría la ruta Bogotá–São Paulo tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto El Dorado en la noche de este sábado 31 de enero, luego de que se presentara una alerta técnica durante el vuelo. La situación generó un despliegue preventivo de los equipos de emergencia, aunque no afectó la operación del terminal aéreo.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, se trató del vuelo AV161, una aeronave con capacidad para cerca de 250 pasajeros, que solicitó prioridad para aterrizar tras reportar una posible falla en uno de sus motores. El procedimiento fue atendido desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), activado como parte de los protocolos de seguridad aeroportuaria.

La aeronave aterrizó sin inconvenientes en El Dorado y fue recibida por personal especializado. Según confirmaron las autoridades, no se presentaron afectaciones para los pasajeros ni para el resto de la operación aérea del aeropuerto.

Por su parte, Avianca explicó que el regreso del avión respondió a una revisión preventiva. En un comunicado, la aerolínea indicó que la tripulación actuó conforme a los procedimientos del fabricante y a las políticas internas, solicitando prioridad para el aterrizaje tras una indicación técnica de la aeronave.

“La aeronave llegó a posición y los pasajeros desembarcaron con normalidad”, señaló la compañía, que además informó que los viajeros fueron reubicados en otro vuelo con salida hacia São Paulo a las 9:50 de la noche del mismo sábado.

Las autoridades aeroportuarias reiteraron que el episodio no tuvo impacto en la operación de El Dorado, que continuó funcionando con normalidad.

