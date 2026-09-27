Atraco en Bella Suiza a mano armada: 3 robos en cafés de Usaquén en 5 días

El atraco en Bella Suiza eleva a tres los robos divulgados en cafeterías de Usaquén entre el 22 y el 26 de septiembre. Aunque los casos comparten la utilización de armas y ocurrieron en la misma…

Un nuevo robo a mano armada fue reportado durante la tarde del sábado 26 de septiembre en una cafetería del barrio Bella Suiza, en la localidad de Usaquén. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y se conoció cuatro días después del primero de otros dos asaltos ocurridos en establecimientos similares de Santa Bárbara Occidental.

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El atraco en Bella Suiza eleva a tres los robos divulgados en cafeterías de Usaquén entre el 22 y el 26 de septiembre. Aunque los casos comparten la utilización de armas y ocurrieron en la misma localidad, no existe información oficial que permita atribuirlos a las mismas personas.

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Por su parte, habitantes del sector aseguraron que en la zona ocurren uno o dos robos diarios, una afirmación que no ha sido respaldada con un balance oficial específico de Bella Suiza.

¿Qué se sabe del atraco en Bella Suiza?

El asalto ocurrió durante la tarde del sábado en una cafetería del norte de Bogotá. Las imágenes que acompañan la denuncia corresponden a una cámara de seguridad, aunque el reporte conocido no permite establecer la identidad de los involucrados ni reconstruir completamente la secuencia.

Vecinos de Bella Suiza aprovecharon la situación para solicitar mayor presencia policial y señalar que los hechos de inseguridad son frecuentes en el barrio. Sin embargo, las cifras públicas disponibles se presentan por localidades y tipos de delito, por lo que no permiten confirmar cuántos atracos ocurren diariamente en ese sector.

Hasta la publicación de esta nota, el caso no contaba con un balance divulgado por la Policía Metropolitana de Bogotá sobre la denuncia, las pertenencias hurtadas o la búsqueda de los responsables.

Tres robos en cafeterías de Usaquén en cinco días

El primer episodio reciente ocurrió durante la tarde del martes 22 de septiembre en un café de Santa Bárbara Occidental. Según el reporte conocido, un hombre ingresó armado, intimidó a los trabajadores y escapó en una motocicleta en la que lo esperaba otra persona.

A la mañana siguiente, otro hombre armado entró a una cafetería del mismo sector, observó a quienes se encontraban en el lugar y salió del establecimiento. Posteriormente regresó, amenazó a un cliente y le quitó una cadena y un anillo.

El denunciante del segundo caso aseguró que los responsables serían los mismos del robo ocurrido el día anterior. No obstante, esa posible relación no fue confirmada por las autoridades.

Tres días después fue reportado el atraco en Bella Suiza. La proximidad entre los hechos permite establecer que al menos tres robos armados en cafeterías de Usaquén fueron divulgados en cinco días, aunque, de momento, las autoridades no han establecido si se trata de una banda delincuencial o si existe un patrón adicional entre los casos.

Usaquén registró 5.127 hurtos a personas hasta agosto

Entre enero y agosto de 2026, Bogotá registró 75.863 hurtos a personas, frente a 88.114 durante el mismo periodo de 2025. La diferencia equivale a 12.251 casos menos y a una reducción del 13,9 %, según cálculos propios realizados con la base del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo.

En Usaquén, los registros pasaron de 5.549 a 5.127, lo que representa una disminución del 7,6 %. Con esa cifra, la localidad ocupó el sexto lugar de Bogotá, después de Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero y Teusaquillo.

El comportamiento fue distinto en el hurto a comercio. En toda la ciudad, los registros aumentaron de 23.204 a 24.387 entre los primeros ocho meses de 2025 y el mismo periodo de 2026, un incremento del 5,1 %.

Mientras tanto, en Usaquén se pasó de 1.789 a 2.000 casos, equivalentes a un aumento del 11,8 %. Los porcentajes corresponden a cálculos propios efectuados a partir de la base de Datos Abiertos Bogotá, actualizada el 21 de septiembre y con corte al 31 de agosto de 2026.

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Estas categorías reúnen diferentes circunstancias y modalidades. Por lo tanto, las cifras no permiten identificar cuántos hechos ocurrieron dentro de cafeterías, cuántos fueron cometidos con armas ni cuántos corresponden específicamente a Bella Suiza.

Otros robos armados en cafés y restaurantes de Bogotá

Los casos de Usaquén se suman a otros asaltos registrados durante 2026 en establecimientos gastronómicos. El 7 de abril, un hombre armado ingresó a un café de Chapinero Alto y robó celulares, billeteras, dinero y un computador portátil a varios clientes. Después escapó en una motocicleta conducida por un cómplice.

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En julio, tres hombres fueron capturados después de un robo en un establecimiento de comidas rápidas de Puente Aranda. Los señalados intimidaron a los trabajadores con un arma de fuego y se llevaron dinero y pertenencias, pero fueron ubicados en Tunjuelito tras una persecución apoyada por cámaras de seguridad.

Durante ese procedimiento, la Policía recuperó dos celulares y dinero en efectivo, además de incautar un revólver. Uno de los capturados cumplía detención domiciliaria y portaba un brazalete electrónico del Inpec.

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#BOGOTÁ. Un nuevo atraco a mano armada en una cafetería en el norte de la ciudad, se presentó la tarde de este 26SEP, esta vez en el b/Bella Suiza, loc/Usaquén, enciende las alarmas. Vecinos denuncian que los robos ocurren a diario, registrando hasta uno o dos casos por jornada.… pic.twitter.com/v0RJQeJXNn — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 26, 2026

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