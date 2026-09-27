Dado que la conflagración se produjo en una zona a la que los equipos de emergencia solo podían llegar a pie, el equipo del cuerpo de Bomberos oficiales de Bogotá desplegó 20 integrantes y utilizó drones…

Una columna de humo que se levantó sobre Las Moyas, en la parte alta de Chapinero, puso en alerta a habitantes del norte de Bogotá durante la tarde del sábado 26 de septiembre. Tras la corroboración de las autoridades se confirmó que el hecho obedecía a un incendio forestal en los Cerros Orientales, en inmediaciones del sector de El Cable.

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Incendio en los Cerros Orientales fue controlado tras operativo en Las Moyas

Dado que la conflagración se produjo en una zona a la que los equipos de emergencia solo podían llegar a pie, el equipo del cuerpo de Bomberos oficiales de Bogotá desplegó 20 integrantes y utilizó drones para orientar su ingreso y controlar las llamas.

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El operativo, dada la complejidad, se extendió hasta la noche, hacía aproximadamente A las 7:12 p. m., A esa hora, el Cuerpo Oficial de Bomberos confirmó que el fuego había sido controlado, aunque las cuadrillas permanecieron en el terreno varias horas después para aplicar agua sobre una capa de material vegetal de pino de entre 40 y 60 centímetros.

Drones guiaron el ingreso de los bomberos a Las Moyas

La alerta llegó a la Línea de Emergencias 123 durante la tarde del 26 de septiembre. Posteriormente, unidades de las estaciones Chapinero, Ferias y Caobos se desplazaron hacia la montaña con una máquina extintora, un carro tanque y cuatro camionetas de respuesta rápida.

Sin embargo, las condiciones del terreno impidieron que los vehículos llegaran directamente hasta el foco. Por esta razón, el Equipo Especializado de Aeronaves No Tripuladas sobrevoló la zona para identificar las rutas de acceso y facilitar el desplazamiento del personal.

Con la ruta definida, los bomberos avanzaron a pie y conformaron tres cuadrillas que trabajaron con herramientas manuales. Hacia las 5:20 p. m., la entidad reportó que la columna de humo había disminuido, aunque las labores continuaron durante las horas siguientes.

Sin información de los daños

El balance entregado al final de la jornada confirmó el control del incendio en los Cerros Orientales. No obstante, los bomberos mantuvieron las labores de refrigeración debido a la acumulación de material de pino en el terreno.

El reporte oficial señaló que esta capa tenía una profundidad de entre 40 y 60 centímetros. En consecuencia, las cuadrillas continuaron aplicando agua en el área intervenida después de contener las llamas.

Las autoridades no han divulgado todavía un cálculo de las hectáreas afectadas ni un balance sobre los daños ambientales. Tampoco se había establecido públicamente cómo comenzó el fuego.

Condiciones secas mantienen el riesgo de incendios

La emergencia ocurrió durante un periodo marcado por la disminución de las lluvias, los fuertes vientos y la pérdida de humedad en la vegetación. Según el Distrito, estas condiciones facilitan la propagación del fuego en los Cerros Orientales y otras zonas verdes de Bogotá.

Además, las autoridades pidieron evitar fogatas, asados y el abandono de fósforos o colillas encendidas en senderos ecológicos. La recomendación para quienes observen humo o fuego en una zona de vegetación es informar inmediatamente a la Línea 123.

🚨 Controlamos una quema forestal, en la Calle 69 Sur con Carrera 12D. No se reportan personas lesionadas, se asegura el área.



📞 Recuerde reportar cualquier emergencia a la Línea 123. pic.twitter.com/TP9ZPN7wH4 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) September 26, 2026

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