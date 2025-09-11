En 2025, el índice de suicidios de adultos mayores en Bogotá aumentó más del 70%

Adultos mayores en Bogotá Foto: El Espectador - ”scar PÈrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A propósito del día mundial para la prevención del suicidio, que desde 2003 se celebra cada 10 de septiembre, desde el Concejo de Bogotá lanzaron una alerta por el preocupante aumento de casos de suicidios en adultos mayores en lo que va del 2025.

Lea más: Capturan a sujetos que se hacían pasar por policías para cometer hurtos en Bogotá

De acuerdo con la concejal María Clara Name, los datos del Boletín del Adulto Mayor de Medicina Legal, advierten un aumento del 72% de suicidios, al pasar de 18 casos entre enero y junio de 2024, a 31 casos en el mismo periodo de este año.

“Respecto a las posibles causas de esta situación, se ha identificado que los adultos mayores en muchos casos pierden su autonomía por quebrantos en salud que limitan sus actividades, en algunos casos la sobreprotección por parte de familiares y la suspensión de actividades laborales; se convierten en pérdidas que derivan con alta frecuencia en depresión y declive cognitivo”, indicó Name.

Por otro lado, el estudio de Salud Mental, realizado en 2023 por Naciones Unidas y la Secretaría de Salud Distrital, dejó en evidencia que los estratos 3 y 4 concentran el 40% de los casos suicidas de los adultos mayores. Así mismo, las localidades donde se registran las tasas más altas de personas con ideas suicidas son: Antonio Nariño y Barrios Unidos.

Más noticias: Quinto día de cierres en la vía al Llano, así amanece este jueves el corredor vial

Para mitigar la crisis, en el mes de julio, se radicó en el Concejo el Proyecto de Acuerdo 705 de 2025, el cual busca establecer estrategias de fortalecimiento de la salud mental del adulto mayor en la capital. “Queremos reducir los índices de casos de ansiedad, depresión y suicidio”, puntualizó Name.

Según estudio, las mujeres registran más casos de conducta suicida en Bogotá

Según el informe Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores, realizado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), en Bogotá, las mujeres reportan más ideaciones suicidas en comparación con los hombres.

En 2023 se registraron 16.479 casos de ideación suicida en total para la ciudad de Bogotá, de los cuales el 65 % correspondió a mujeres y el 35 % a hombres. La mayoría de los casos se concentraron en las localidades de Suba, Kennedy y Engativá, que presentaron los porcentajes más altos.

En cuanto a los intentos de suicidio, reportaron 5.971 casos, de los cuales el 64% fueron protagonizados por mujeres. Además, la franja de edad con el mayor número de casos es de 18 a 28 años, con un 42% de los casos. Hay más intentos de suicidio en mujeres jóvenes que en hombres jóvenes.

Inclusive, el 24% de los casos de conductas suicidas recaen en mujeres cabezas de hogar que viven solas. Además, el 87% de los casos se presentaron en personas que habitaban en viviendas de estratos de 2 y 3.

Le puede interesar: Bloqueo de la vía al Llano: un eterno dolor de cabeza

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.