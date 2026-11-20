Después de cinco años de espera, la ampliación de la Autopista Norte debe avanzar sin más aplazamientos y cumplir los tiempos previstos. Ese fue el mensaje que dejó el gobernador Rey durante el evento que se realizó este viernes 20 de noviembre, en el que el presidente Abelardo de a Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán reafirmaron su compromiso con la ejecución de Accesos Norte II.

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Rey destacó que la intervención entre las calles 191 y 245 permitirá ampliar la capacidad de uno de los principales corredores de entrada y salida de Bogotá. Según el gobernador, por este tramo se realizan más de 280.000 viajes diarios y circulan cerca de 700.000 toneladas de alimentos al año que llegan a la capital. También recordó que Cundinamarca aporta el 42 % de los alimentos que consume Bogotá.

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El acto de este viernes tuvo un carácter oficial y buscó ratificar el respaldo institucional al proyecto. Sin embargo, cabe mencionar que las obras ya habían comenzado formalmente en octubre, cuando se puso en marcha la intervención en el costado oriental de la autopista, a la altura de la calle 245. En ese escenario, el encuentro de hoy sirvió para reiterar el compromiso de las entidades para sacar adelante los trabajos y evitar que vuelvan a quedar detenidos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se refirió al inicio de las obras y a la mejora de la calidad de vida" para millones de personas que viven, trabajan y se movilizan entre Bogotá y los municipios de la Sabana" que representan las obras.

La obra de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá ya inició y será una realidad.



En nuestra administración logramos destrabar lo que nos correspondía y el presidente @ABDELAESPRIELLA, desde su llegada, se comprometió con esta obra y trabajó para que el proyecto avanzara, por… pic.twitter.com/oN6DC3Qh6N — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 20, 2026

Presidencia plantean entregar la obra un año antes de lo previsto

Durante el encuentro de este viernes, el presidente Abelardo de la Espriella propuso adelantar un año la entrega de la ampliación de la Autopista Norte. La meta actual del proyecto apunta a finales de 2031, pero el mandatario pidió trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca para que la obra esté lista en 2030. El alcalde Carlos Fernando Galán respaldó la coordinación entre las entidades y señaló que será clave para resolver las dificultades que surjan durante la ejecución y evitar nuevas suspensiones.

La obra

Hace parte de Accesos Norte II, un proyecto que estuvo frenado durante cuatro años por trámites y condiciones pendientes, pese a que el contrato de concesión se había firmado en abril de 2022. Uno de los principales obstáculos fue la autorización ambiental para intervenir la franja de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral. La ANLA otorgó su aval en agosto de 2026, lo que permitió avanzar hacia la etapa constructiva.

En la Autopista Norte se intervendrán 5,8 kilómetros, entre las calles 191 y 245. El diseño contempla seis carriles por sentido: cinco para el tránsito mixto y uno exclusivo para TransMilenio, este último entre las calles 191 y 235. También se construirán 11,6 kilómetros de ciclorrutas, andenes a ambos costados y seis puentes peatonales. Las obras incluyen adecuaciones hidráulicas y pasos para fauna en el sector de los humedales.

Después de cinco años de espera, por fin arrancan las obras de ampliación de la Autopista Norte, en el tramo de Bogotá, desde la calle 191 hasta la 245, que pasará a tener cinco carriles en cada sentido. Esta intervención permitirá conectar con el tramo de Cundinamarca –entregado… pic.twitter.com/Awf8l9FuQo — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 20, 2026

Accesos Norte II comprende en total 17,96 kilómetros distribuidos en tres corredores. Además de la ampliación de la Autopista Norte, contempla una segunda calzada en la carrera Séptima, entre las calles 201 y 245, y la construcción de la variante Perimetral de Sopó, de 7,2 kilómetros, que busca mejorar la conexión regional y sacar parte del tránsito de carga del centro del municipio.

La inversión estimada en construcción es de $1,9 billones y el plazo de ejecución es de 66 meses, con terminación prevista para finales de 2031. La concesión está a cargo de Ruta Bogotá Norte S.A.S. y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tiene la responsabilidad de supervisar el proyecto.

De acuerdo con cifras de la Gobernación, alrededor de 25.000 estudiantes de colegios del norte de Cundinamarca se desplazan por este corredor. Las intervenciones están proyectadas para beneficiar a habitantes de Bogotá y municipios como Chía, Cajicá, Tocancipá, Zipaquirá y Sopó.

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