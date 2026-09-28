Autopista Sur registró más de 2.200 siniestros en cinco años: las muertes no ceden

Las cifras reflejan una contradicción preocupante. Mientras el total de siniestros cayó de 890 en 2021 a 231 en 2025 —una reducción del 74 %—, los casos con personas fallecidas pasaron de 37 a 41 durante el mismo periodo.

La Autopista Sur redujo considerablemente el número de siniestros viales durante los últimos cinco años, pero esa mejoría no logró contener los casos con víctimas mortales. Entre 2021 y 2025, el corredor registró 2.204 siniestros: 193 involucraron personas fallecidas y 1.102 dejaron heridos.

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El punto más crítico se presentó en 2023 y 2024, cuando se registraron 42 siniestros con víctimas mortales en cada año. Es decir, aunque ahora se reportan menos hechos, sus consecuencias continúan siendo graves.

Una conexión vital entre Soacha y Bogotá

La Autopista Sur es uno de los corredores más importantes de la región. Por allí se movilizan diariamente miles habitantes de Soacha que trabajan o estudian en Bogotá, vehículos de carga y viajeros que conectan la capital con municipios de Cundinamarca y otras zonas del país.

La elevada circulación de motocicletas, automóviles, buses y camiones coincide con pasos peatonales y cruces urbanos. Esta combinación aumenta el riesgo, especialmente en los tramos donde los vehículos alcanzan mayores velocidades.

Entre los factores que pueden incidir en los siniestros se encuentran el exceso de velocidad, las distracciones, las maniobras peligrosas y los cruces indebidos. Sin embargo, las cifras también plantean la necesidad de revisar las condiciones de la infraestructura, la iluminación, la señalización y los espacios destinados a peatones y ciclistas.

Menos siniestros, pero más casos mortales

El comportamiento del corredor demuestra que reducir la cantidad total de choques no garantiza por sí solo una disminución de las muertes. Mientras los siniestros bajaron en más de 650 casos entre 2021 y 2025, aquellos con víctimas mortales terminaron el periodo por encima del registro inicial.

Por esta razón, el reto no consiste únicamente en evitar colisiones, sino también en disminuir la velocidad y la fuerza de los impactos cuando ocurran.

Las acciones requieren combinar controles de tránsito con intervenciones de infraestructura y pedagogía. Entre las medidas necesarias están reforzar la vigilancia sobre la velocidad, mejorar los pasos peatonales, identificar los puntos críticos y proteger a los actores más vulnerables.

Las muertes también aumentan en Bogotá

La situación de la Autopista Sur coincide con un repunte de las víctimas fatales en Bogotá. Durante los primeros cuatro meses de 2026, 230 personas murieron en siniestros viales en la capital, frente a 191 durante el mismo periodo de 2025.

El incremento fue del 20 %, equivalente a 39 víctimas adicionales. Los motociclistas concentraron el 65 % de las muertes, mientras que los peatones representaron el 20 %.

La mayoría de las víctimas fueron hombres y el grupo más afectado correspondió a adultos de entre 29 y 59 años. Entre los jóvenes fallecidos, el 85,5 % se movilizaba en motocicleta.

El comportamiento preocupa porque ocurre después de que Bogotá lograra en 2025 la primera reducción anual de muertes viales en cinco años. Esa mejoría interrumpió una tendencia que llevó a la ciudad de 402 fallecidos en 2020 a 508 en 2021, 630 en 2022, 629 en 2023 y 665 en 2024.

Velocidad y motocicletas, entre las mayores alertas

Los análisis oficiales de Bogotá muestran que el 71 % de las fatalidades ocurre en vías principales y que en el 62 % de los casos está involucrada una motocicleta.

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Entre los factores recurrentes aparecen el exceso de velocidad, la circulación entre vehículos, las maniobras riesgosas y la falta de distancia de seguridad. Estas conductas resultan especialmente peligrosas en corredores como la Autopista Sur, donde confluyen tráfico urbano, transporte intermunicipal y vehículos de carga.

Los 2.204 siniestros registrados en cinco años muestran que la reducción de casos es apenas una parte del desafío. El verdadero indicador será que menos personas pierdan la vida o resulten heridas. Para lograrlo, autoridades de Soacha y Bogotá deberán coordinar controles, infraestructura y estrategias preventivas en un corredor que no termina en la frontera administrativa entre ambas ciudades.

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