Bogotá

Autoridades intervienen quema a cielo abierto en zona rural de Suba

Comprobaron en flagrancia quemas a cielo abierto para la producción y obtención de carbón vegetal.

Redacción Bogotá
26 de agosto de 2025 - 12:04 a. m.
La afectación principal fue la pérdida de la calidad del recurso aire.
Foto: Cortesía
En un predio en zona rural de la localidad de Suba, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), tras semanas de investigación, puso freno a una actividad de quema a cielo abierto, la cual tenía el objetivo de producir carbón vegetal.

De este proceso, hicieron parte la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) de la CAR, junto con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia y la SIJIN de la Policía Nacional.

¿Qué encontraron?

“Observamos la combustión de trozas de madera de especies como ciprés y pino y sobre todo, retal de madera de carpintería y estibas con pintura, puntillas y otros elementos los cuales con el fuego ocasionan gases contaminantes por sus compuestos irritantes que no solo afectan el entorno, sino, además, la salud de las comunidades aledañas”, indicó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

Adicionalmente, explicó que los técnicos detallaron la presencia de tres pilas, una en armado, otra en proceso de combustión y una más de carbón vegetal.

En este caso, la afectación principal es la pérdida de la calidad del recurso aire debido a la emisión directa de diversos agentes contaminantes, como lo son: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos y material particulado.

“Las quemas a cielo abierto también alteran las características fisicoquímicas del suelo, disminuyendo su permeabilidad, reduciendo su capacidad para retener agua e infiltrar nutrientes”, agregó el director Ballesteros.

Ante los hechos, la CAR impuso la medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades en la zona. Así mismo, la SIJIN de la Policía procedió con la judicialización de dos personas que realizaban la actividad en flagrancia.

Redacción Bogotá

