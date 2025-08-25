¡Trabajo sí hay! Más de 690 ofertas de empleo en servicios y transporte en Bogotá

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Del 25 al 30 de agosto, el Distrito ofrecerá ferias de empleo con más de 695 oportunidades laborales en la capital. Cabe resaltar que estas vacantes están distribuidas en 71 perfiles diferentes que abarcan todos los niveles educativos, iniciado desde básica primaria, hasta profesionales con posgrado.
Lea más: A subasta más de 200 tesoros históricos: mapas, diarios, fotos de Gabo y más
Para esta oportunidad, el sector de servicios lidera la búsqueda con el 96% de las ofertas, seguido por los sectores de transporte e industria. De la mano, informaron que los sueldos ofertados llegan hasta los 9 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
#AquíSíPasa Esta semana hay 695 oportunidades de empleo en Bogotá, mi ciudad, mi casa.— Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) August 25, 2025
Hay vacantes en servicios, transporte e industria, con salarios de hasta 9 SMMLV.
📲 Conoce más aquí: https://t.co/pg2DS0smEU
Más noticias: Por reportes de mordeduras, IDPYBA aprehendió 20 perros callejeros en Bosa
“Seguimos apostando por cerrar las brechas en el acceso al empleo y acercar a las personas a las oportunidades que necesitan. Por eso nuestras ofertas están dirigidas a todas las poblaciones y niveles educativos: desde quienes cursaron básica primaria hasta profesionales con especialización”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Cómo inscribirse?
Para las personas que están interesadas en postularse deberán ingresar a la página: www.serviciodeempleo.gov.co, registrar o actualizar su hoja de vida, ubicar la vacante que se ajuste a su perfil y aplicar de manera gratuita.
¿Qué cargos hay disponibles?
- Técnico operativo (lavado vehicular)
- Operaria farmacéutica
- Auxiliar de tráfico
- Auxiliar de obra
- Oficial de obra
- Aparejador de grúa
- Senior bilingüe de contabilidad
- Asistente junior
- Analista operativo KDSC
- Asistente
- Auxiliar telemercadeo
- Técnico en logística
- Asesor de óptica
- Auxiliar de odontología
- Inspector ambiental y SST
- Maestro de obra
- Oficial de obra - concreto
- Operador de cargador frontal
- Operador de excavadora
- Operador de montacarga
- Técnico de laboratorio
- Asistente de punto
- Auxiliar de servicios generales
- Auxiliar eléctrico
- Ayudante conductor
- Coordinador de infraestructura y mantenimiento
- Jefe de operaciones
- Promotor Parking Hub
- Valet
- Analista gestión documental
- Auxiliar de almacén
- Conductor
- Conductor de carrotanque
- Conductor de tractomula
- Electricista
- Ingeniero junior 1
- Ingeniero junior 2
- Ingeniero PMT
- Inspector de calidad
- Nutricionista
- Auxiliar de archivo – experiencia en sector salud Bogotá
- Cajero
- Regente de farmacia
- Tecnóloga biomédica
- Terapeuta respiratoria
- Auxiliar de facturación
- Auxiliar de farmacia
- Ejecutivo comercial
- Servicios generales
- Auxiliar de cocina
- Mesero
- Aprendiz en audiovisuales
Le puede interesar: La estrategia provincial que busca fortalecer el cuidado animal en Cundinamarca
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.