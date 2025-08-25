¡Trabajo sí hay! Más de 690 ofertas de empleo en servicios y transporte en Bogotá

Las ofertas alcanzan hasta los nueve salarios mínimos. Foto: Cortesía

Del 25 al 30 de agosto, el Distrito ofrecerá ferias de empleo con más de 695 oportunidades laborales en la capital. Cabe resaltar que estas vacantes están distribuidas en 71 perfiles diferentes que abarcan todos los niveles educativos, iniciado desde básica primaria, hasta profesionales con posgrado.

Para esta oportunidad, el sector de servicios lidera la búsqueda con el 96% de las ofertas, seguido por los sectores de transporte e industria. De la mano, informaron que los sueldos ofertados llegan hasta los 9 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

“Seguimos apostando por cerrar las brechas en el acceso al empleo y acercar a las personas a las oportunidades que necesitan. Por eso nuestras ofertas están dirigidas a todas las poblaciones y niveles educativos: desde quienes cursaron básica primaria hasta profesionales con especialización”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cómo inscribirse?

Para las personas que están interesadas en postularse deberán ingresar a la página: www.serviciodeempleo.gov.co, registrar o actualizar su hoja de vida, ubicar la vacante que se ajuste a su perfil y aplicar de manera gratuita.

¿Qué cargos hay disponibles?

Técnico operativo (lavado vehicular)

Operaria farmacéutica

Auxiliar de tráfico

Auxiliar de obra

Oficial de obra

Aparejador de grúa

Senior bilingüe de contabilidad

Asistente junior

Analista operativo KDSC

Asistente

Auxiliar telemercadeo

Técnico en logística

Asesor de óptica

Auxiliar de odontología

Inspector ambiental y SST

Maestro de obra

Oficial de obra - concreto

Operador de cargador frontal

Operador de excavadora

Operador de montacarga

Técnico de laboratorio

Asistente de punto

Auxiliar de servicios generales

Auxiliar eléctrico

Ayudante conductor

Coordinador de infraestructura y mantenimiento

Jefe de operaciones

Promotor Parking Hub

Valet

Analista gestión documental

Auxiliar de almacén

Conductor

Conductor de carrotanque

Conductor de tractomula

Electricista

Ingeniero junior 1

Ingeniero junior 2

Ingeniero PMT

Inspector de calidad

Nutricionista

Auxiliar de archivo – experiencia en sector salud Bogotá

Cajero

Regente de farmacia

Tecnóloga biomédica

Terapeuta respiratoria

Auxiliar de facturación

Auxiliar de farmacia

Ejecutivo comercial

Servicios generales

Auxiliar de cocina

Mesero

Aprendiz en audiovisuales

