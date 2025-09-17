Autoridades exigen investigación tras incendio en estación de Policía de Funza

Incendio en estación de Policía de Funza. Foto: El Espectador

Tras el incendio que cinco muertos y siete lesionados en la estación de Policía del municipio de Funza (Cundinamarca), la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía del municipio exigieron una investigación rigurosa que permita conocer lo que realmente sucedió en este sitio.

La conflagración se registró al final de la tarde del martes y, aunque los bomberos sofocaron las llamas y nadie resultó con quemaduras, al parecer la inhalación de gases tóxicos y una equivocada atención de los internos expuestos al humo, desencadenó la tragedia.

¿Qué dijeron?

La alcaldía del municipio, en un comunicado, reiteró que, en horas de la tarde, la situación se registró con el amotinamiento de varios de los reclusos que estaban en las instalaciones, al parecer, en un intento de fuga. En el momento, los detenidos les prendieron fuego a colchones dentro de las instalaciones.

Indicaron que, de manera inmediata, notificaron a las autoridades para controlar la situación y a los mecanismos de salud. “El incendio fue controlado oportunamente y el equipo de emergencia trasladó a tres internos al hospital para valoración médica por inhalación de humo”, indicaron.

Además, los demás reclusos que salieron conscientes y sin quemaduras fueron trasladados por uniformados hacia estaciones de municipios cercanos. Sin embargo, “en el transcurso de la noche y la madrugada de hoy se conoció que cinco de los privados de la libertad trasladados a otros municipios fallecieron en centros hospitalarios de estos municipios”, sentenciaron. Lo que enciende las alarmas y por lo cual indicaron que desde la alcaldía solicitan la investigación completa y ágil, para determinar las causas de los fallecimientos.

En esa misma línea, el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, también le solicitó tanto a las autoridades judiciales, como a la policía adelantar una investigación a fondo para determinar dichas causas y las responsabilidades en los hechos.

Anoche se presentó un incidente en la estación de Policía del municipio de Funza, donde personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los @Bomberoscundi atienden la situación de manera inmediata, evacuan a tres de los internos,… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 17, 2025

Desde la gobernación indicaron que otras siete personas permanecen bajo observación médica en unidades de cuidados intensivos.

El secretario de Gobierno de Cundinamarca, general Luis Fernando Navarro Jiménez, indicó que, en el momento, ningún uniformado de la Policía resultó lesionado y que la atención inicial fue por parte de los Bomberos de Cundinamarca y el personal de salud del municipio.

¿Qué dijo Bomberos?

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó que sobre las 8:00 de la noche personal del cuerpo de bomberos del municipio de Funza continuaba la atención a un incendio provocado, según primeras indagaciones, por privados de la libertad en un intento de amotinamiento.

“Al parecer por un amotinamiento de personas que se encontraban privadas de la libertad. Hicimos la valoración inicial de 12 personas recluidas, las cuales son remitidas a los diferentes centros asistenciales. Al momento, la situación está bajo control”, aclaró el capitán.

