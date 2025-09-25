Asista a ‘Rodar Juntas’, la exposición que exalta a las mujeres ciclistas de Bogotá

Una exposición que busca reconocer, visibilizar e incentivar los procesos históricos. Foto: Cortesía

El miércoles 24 de septiembre el Distrito y el Museo de Bogotá inauguraron ‘Rodar Juntas’, una exposición con la que buscan reconocer, visibilizar e incentivar los procesos históricos y sociales en la apropiación de la bicicleta por parte de las mujeres en la ciudad.

“Con el ánimo de enriquecer las diferentes miradas de la exposición, desde el Museo organizamos espacios participativos y pedagógicos con enfoques étnicos, de discapacidad y LGBTIQ+. La bicicleta es un símbolo de autonomía para las mujeres y una plataforma de organización social que nos permite recorrer y disfrutar lo rural y lo urbano de una manera distinta”, afirmó Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC.

🎨🚴‍♀️ La bici también se vive en los museos. Ven hoy 24 de septiembre al Museo de Bogotá y descubre la expo Rodar Juntas.



Conoce todos los detalles de este y otros eventos de la Semana de la Bicicleta en https://t.co/AqfYIQhKHP#LaBiciNosConecta pic.twitter.com/HwQdC1Glmz — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 24, 2025

¿Qué encontrarán en la exposición?

La muestra se divide en tres ejes fundamentales

Emancipación personal: que se relaciona con las transformaciones físicas, mentales y emocionales derivadas del uso de la bicicleta. Emancipación social: la cual revela los cambios en las relaciones familiares, las redes de apoyo y los roles que históricamente han sido impuestos a las mujeres. Emancipación en la ciudad: que hace referencia a cómo la bicicleta ha permitido que las mujeres habiten y se apropien del espacio público.

Por otro lado, el viernes 26 de septiembre, desde las 4:00 p.m. hasta las 6:30 p.m. en el Museo de Bogotá, en la calle 10 # 3-61, también se llevará a cabo un recorrido y un taller, los cuales serán la entrada a reconocer la historia de diferentes mujeres y la bicicleta como parte de la cultura de Bogotá.

El taller participativo abrirá un mapa compartido, con líneas de tiempo personales, rutas dibujadas y relatos que emergen al recordar la ciudad desde la bicicleta.

