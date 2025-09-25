Logo El Espectador
Asista a ‘Rodar Juntas’, la exposición que exalta a las mujeres ciclistas de Bogotá

La exposición, que se lleva a cabo en el Museo de Bogotá, exalta el papel de la bici en la autonomía de miles de mujeres de la capital.

Redacción Bogotá
25 de septiembre de 2025 - 07:21 p. m.
Una exposición que busca reconocer, visibilizar e incentivar los procesos históricos.
Foto: Cortesía
El miércoles 24 de septiembre el Distrito y el Museo de Bogotá inauguraron ‘Rodar Juntas’, una exposición con la que buscan reconocer, visibilizar e incentivar los procesos históricos y sociales en la apropiación de la bicicleta por parte de las mujeres en la ciudad.

“Con el ánimo de enriquecer las diferentes miradas de la exposición, desde el Museo organizamos espacios participativos y pedagógicos con enfoques étnicos, de discapacidad y LGBTIQ+. La bicicleta es un símbolo de autonomía para las mujeres y una plataforma de organización social que nos permite recorrer y disfrutar lo rural y lo urbano de una manera distinta”, afirmó Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC.

¿Qué encontrarán en la exposición?

La muestra se divide en tres ejes fundamentales

  1. Emancipación personal: que se relaciona con las transformaciones físicas, mentales y emocionales derivadas del uso de la bicicleta.
  2. Emancipación social: la cual revela los cambios en las relaciones familiares, las redes de apoyo y los roles que históricamente han sido impuestos a las mujeres.
  3. Emancipación en la ciudad: que hace referencia a cómo la bicicleta ha permitido que las mujeres habiten y se apropien del espacio público.

Por otro lado, el viernes 26 de septiembre, desde las 4:00 p.m. hasta las 6:30 p.m. en el Museo de Bogotá, en la calle 10 # 3-61, también se llevará a cabo un recorrido y un taller, los cuales serán la entrada a reconocer la historia de diferentes mujeres y la bicicleta como parte de la cultura de Bogotá.

El taller participativo abrirá un mapa compartido, con líneas de tiempo personales, rutas dibujadas y relatos que emergen al recordar la ciudad desde la bicicleta.

