Pelea entre hermanos terminó en homicidio durante la noche de Año Nuevo

Las autoridades confirmaron que este año, hubo 50 % menos homicidios que la noche de Año Nuevo de 2024-2025. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un homicidio alteró las celebraciones de fin de año en el barrio Caminos de Esperanza, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. La noche del 31 de diciembre, un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma blanca, presuntamente por su propio hermano, en medio de una discusión al interior de una vivienda.

Le puede interesar: Extorsión en parqueaderos, homicidios y tráfico: así operaba banda criminal en Soacha

El hecho ocurrió hacia las 11:00 p. m. en una residencia de la ciudad. Vecinos del sector, alarmados por los gritos y la violencia del pleito, alertaron a la Policía. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre gravemente herido, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Según confirmó el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el presunto agresor huyó del lugar tras el ataque, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en la zona.

“La patrulla fue requerida por una riña dentro de una residencia. Al llegar, se encontró a una persona lesionada que posteriormente falleció. Se activó el plan de búsqueda del agresor”, explicó el oficial.

Horas más tarde, en la madrugada del 1 de enero, el señalado responsable se presentó voluntariamente ante las autoridades y quedó bajo custodia judicial. Actualmente, el caso es materia de investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron al homicidio.

Lea más: Alza en tarifa de pasaje: ¿subirá también el costo de la tarjeta TransmiPass?

Un cierre de año marcado por riñas y violencia intrafamiliar

El caso se suma a un balance que, aunque muestra reducciones en algunos delitos, evidencia que la intolerancia sigue siendo uno de los principales detonantes de violencia durante las celebraciones.

De acuerdo con el balance entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, más de 17.000 uniformados estuvieron desplegados en la ciudad durante el plan de seguridad de fin de año. Entre las 6:00 p. m. del 31 de diciembre y las 6:00 a. m. del 1 de enero, las autoridades reportaron una reducción del 50 % en los homicidios frente al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, la mayoría de los casos registrados estuvieron relacionados con riñas y hechos de intolerancia, en los que el arma blanca fue el elemento más utilizado.

“En diciembre se registraron 37 homicidios asociados a riñas, lo que representa cerca del 39 % del total. La mayoría se presentó en contextos de intolerancia y consumo de alcohol”, precisó el coronel Fajardo.

Más de 27 mil llamadas e intervenciones policiales

Durante el mes de diciembre, la línea de emergencias 123 recibió 27.780 llamadas, relacionadas principalmente con:

2.148 casos de riñas

1.676 reportes por ruido excesivo

155 llamadas por personas lesionadas

Además, la Policía reportó una reducción general del 17 % en homicidios durante todo el mes, en comparación con diciembre de 2024, lo que convierte a diciembre de 2025 en uno de los cierres de año con menos homicidios desde 2013.

También se registraron resultados operativos importantes:

741 capturas por distintos delitos

36 armas de fuego incautadas

3.256 kilos de pólvora decomisados, un 46 % menos que el año anterior

Reducción del 21 % en extorsiones, con 555 casos menos

Disminución del hurto en más del 5 %, especialmente en localidades como Suba, Engativá, Usaquén y Chapinero.

Lea más: Respuesta inmediata y botones de pánico: vacíos del plan contra el acoso en TransMilenio

El llamado: celebrar sin violencia

Aunque las cifras reflejan una reducción en varios delitos, las autoridades advierten que los hechos de violencia intrafamiliar y riñas siguen siendo el principal desafío durante las festividades.

“La mayoría de los homicidios que se presentan en esta época están asociados a riñas y consumo de alcohol. Por eso insistimos en la tolerancia, el diálogo y el autocontrol”, reiteró el coronel Fajardo.

La Policía también destacó el trabajo de la Patrulla Púrpura, que durante diciembre realizó 67 campañas preventivas y sensibilizó a más de 580 personas, especialmente en temas de convivencia y prevención de violencia intrafamiliar.

Lea más: Distrito denunció nuevas agresiones a personal por parte de comunidad Emberá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.