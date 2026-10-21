Luego de varios traspiés, retrasos y trancones que pusieron al límite la paciencia de los bogotanos, la construcción de la troncal de la avenida 68 llegó a un avance general de 90,36 %, según el más reciente balance del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El proyecto ya tiene varios puentes, pasos peatonales y tramos habilitados; y cinco de sus nueve grupos de obra están programados para terminar antes de cerrar 2026. Entre tanto, los cuatro grupos restantes continuarán en ejecución durante 2027.

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Avenida 68 llega al 90 % de avance, pero su entrega total será en 2027

La intervención atraviesa 17,07 kilómetros entre el sur y el norte de Bogotá y reúne obras viales, espacio público, ciclorrutas e infraestructura para TransMilenio. El proyecto comenzó en febrero de 2021 y su entrega total estaba prevista inicialmente para febrero de 2026.

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Obras de la avenida 68 que terminarían en 2026

El IDU prevé finalizar este año los grupos 3, 4, 5, 6 y 9, además de completar las obras pendientes en el sector de Venecia, correspondientes al grupo 1. Por su parte, el grupo 4, entre la calle 13 y el sector de La Esperanza, es el más cercano a concluir, con 99,62 % de ejecución. Le siguen el grupo 5, entre La Esperanza y la calle 46, con 99,15 %, y el grupo 3, entre la avenida de Las Américas y la calle 13, que registra 96,92 %.

También están incluidos en la proyección de cierre de año el grupo 6, entre las calles 46 y 66, con 91,90 %, y el grupo 9, entre la carrera 48 y la carrera Novena, con un avance de 87,73 %.

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En el extremo sur de la obra, el IDU espera terminar los ramales y puentes pendientes de Venecia. Allí ya fueron habilitados en agosto dos ramales del puente y vías paralelas, aunque el grupo 1 mantiene un avance general de 78,94 %.

¿Cuáles grupos de la avenida 68 seguirán en 2027?

Los grupos 1, 2, 7 y 8 permanecerán en ejecución durante 2027, de acuerdo con el cronograma presentado por el IDU. El grupo 2, que va de la calle 18 sur a la avenida de Las Américas, tiene un avance de 92,75 %. Por su parte, el grupo 7, entre la calle 66 y la carrera 65, alcanza 87,56 %; el grupo 8, entre la carrera 65 y la carrera 48, registra 78,67 %, mientras que el grupo 1 continúa en 78,94 %.

La cifra global refleja una mejora frente a los reportes anteriores: el 10 de abril el proyecto estaba en 77,24 %; el 14 de mayo, en 80,73 %, y el 5 de septiembre, en 87 %.

Puentes y tramos que ya están habilitados

El avance de la troncal no significa que todos sus componentes estén listos, pero varios ya entraron en operación parcial. Entre ellos están el puente vehicular de la calle 3, el puente peatonal de ese sector, el puente peatonal de la calle 9C y el paso peatonal subterráneo paralelo a la calle 13.

Asimismo, están habilitados los puentes vehiculares y el paso peatonal y ciclorruta de la calle 26. En octubre de 2025 comenzó a funcionar el puente curvo que conecta la avenida 68 con la calle 26, una estructura utilizada por el servicio MP85 de TransMilenio, que comunica sectores de las avenidas de Las Américas y 68 con Museo Nacional.

También se encuentran disponibles el puente peatonal y de ciclorruta cercano al parque Simón Bolívar, los desvíos temporales del puente de la avenida Suba sobre la calle 100 y el puente de Cafam Floresta, habilitado de forma temporal desde 2023.

¿Por qué la entrega total pasó para 2027?

Cuando la actual administración recibió el proyecto, en enero de 2024, la obra tenía un avance de 42,57 %, pese a que para esa fecha debía estar cerca de 77,64 %, según el balance oficial.

El IDU ha atribuido el retraso a demoras en la compra de predios, redes de servicios públicos no identificadas, dificultades de coordinación con empresas de servicios, restricciones de espacio para trabajar sin cerrar completamente la movilidad y problemas en algunos contratos. A estos factores se sumaron impactos de la pandemia y el aumento en los costos y la disponibilidad de materiales.

La entidad informó que reforzó las mesas de coordinación en obra para destrabar interferencias y mantener los frentes de trabajo activos. Sin embargo, el nuevo cronograma deja la entrega completa de los grupos pendientes para 2027.

¿Qué incluye la troncal de la avenida 68?

El corredor pasará por las localidades de Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, Teusaquillo, Engativá, Barrios Unidos y Suba. El proyecto contempla 21 estaciones de TransMilenio —20 nuevas y una reubicada—, 19 puentes, 17 kilómetros de ciclorrutas y más de 354.000 metros cuadrados de espacio público.Además, incluye zonas verdes y la plantación de más de 5.000 árboles, según el IDU.

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Aunque el director del IDU, Orlando Molano, señaló que en los próximos meses habrá más operación de TransMilenio sobre la avenida 68, el comunicado no fija una fecha para el inicio de operación comercial de toda la troncal. Por ahora, el servicio MP85 es el único que ya utiliza parte de la infraestructura terminada.

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