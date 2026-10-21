Simulacro en Bogotá hoy, 21 de octubre: hora de inicio y cómo participar

La jornada llega con una convocatoria que supera los registros reportados para la edición anterior. Según el balance divulgado por el Distrito el martes 20 de…

Este miércoles 21 de octubre, Bogotá realizará una nueva jornada del Simulacro Distrital de Preparación para la Respuesta a Emergencias. El ejercicio, coordinado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), comenzará a las 10:00 de la mañana y buscará que ciudadanos, empresas, colegios y organizaciones evalúen sus protocolos de protección y evacuación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La jornada llega con una convocatoria que supera los registros reportados para la edición anterior. Según el balance divulgado por el Distrito el martes 20 de octubre, se contabilizaban 4.082.680 registros de participación, frente a los 3.253.470 de 2025. La cifra representa un incremento cercano al 25,5 %, aunque los resultados definitivos dependerán de los reportes posteriores al ejercicio.

Publicidad

¿A qué hora comienza el simulacro en Bogotá?

El Simulacro Distrital 2026 comenzará este miércoles 21 de octubre, a las 10:00 a. m. La convocatoria comprende las diferentes localidades de Bogotá y está dirigida a familias, conjuntos residenciales, instituciones educativas, establecimientos comerciales, empresas y entidades públicas.

A diferencia de otros ejercicios enfocados principalmente en la evacuación ante un terremoto, este año el Distrito propone un escenario de amenazas simultáneas. La simulación contempla un sismo de gran magnitud acompañado de altas temperaturas, incendios forestales en los Cerros Orientales y problemas de calidad del aire.

Le puede interesar

El objetivo es que los participantes evalúen cómo actuarían si una emergencia desencadenara otras situaciones de riesgo, como interrupciones prolongadas de los servicios públicos o dificultades para desplazarse.

¿Cómo inscribirse y participar en el Simulacro Bogotá 2026?

En primer lugar, El IDIGER habilitó la plataforma Simulacro Bogotá 2026, donde ciudadanos y organizaciones pueden registrarse y posteriormente reportar los resultados.

Vale resaltar que el procedimiento contempla cuatro momentos: ingresar a la plataforma y registrar la información, revisar el plan de emergencias y asignar responsabilidades, desarrollar el ejercicio a las 10:00 a. m. y, finalmente, diligenciar la evaluación para obtener la constancia de participación.

Para las empresas con varias sedes, el sistema permite registrar diferentes establecimientos a partir de una cuenta principal. Cada sede debe reportar los resultados de su propio ejercicio.

¿Es obligatorio participar? El Distrito aclara que la participación en esta convocatoria no es obligatoria. Sin embargo, recomienda aprovecharla para identificar deficiencias en los planes de emergencia. Las empresas pueden utilizar la constancia del IDIGER como soporte documental en sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo.

¿Qué hacer durante el simulacro?

Antes de iniciar el ejercicio, el IDIGER recomienda identificar las rutas de evacuación, acordar un punto de encuentro seguro y definir quién acompañará a menores de edad, personas mayores o ciudadanos con discapacidad que requieran apoyo.

Una vez comience la actividad, los participantes deberán poner en práctica las medidas de autoprotección y los procedimientos previstos para el escenario elegido, manteniendo la calma y siguiendo las indicaciones de los responsables de la evacuación.

También deben incluir a sus animales de compañía dentro del plan, contemplando elementos de transporte, alimentación y seguridad. Al finalizar, será necesario evaluar las dificultades que aparecieron durante el desplazamiento, la comunicación entre participantes y el funcionamiento de los protocolos establecidos.

¿Qué debe tener el kit de emergencias?

El Distrito recomienda que los hogares cuenten con elementos suficientes para afrontar las primeras 72 horas de una emergencia, considerando que la asistencia podría tardar en llegar.

El kit debe contener agua potable, alimentos no perecederos, un botiquín, medicamentos de uso personal, linterna, radio de baterías, elementos de higiene, ropa de abrigo, copias de documentos importantes y dinero en efectivo.

Publicidad

La entidad también recomienda revisar las fechas de vencimiento y mantener los elementos en un lugar de fácil acceso. En el caso de hogares con perros o gatos, se deben contemplar alimentos, agua, identificación, correas o guacales y los medicamentos que necesiten los animales.

Una jornada para medir la preparación de Bogotá

El IDIGER insiste en que el simulacro debe servir para identificar las capacidades y dificultades de cada hogar, empresa o institución. Por eso, el ejercicio no termina cuando los participantes llegan al punto de encuentro.

Publicidad

La evaluación posterior permitirá conocer qué procedimientos funcionaron, cuáles requieren ajustes y qué aspectos deberán fortalecerse para responder de manera organizada ante una emergencia real. En cuanto a los resultados definitivos de participación y las lecciones de la jornada, serán publicados posteriormente en los informes que entregue el Distrito después del simulacro.

Le puede interesar: Multicampus universitario de Suba: obras apenas llevan 27 % y aun no definen su operación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.