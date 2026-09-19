Bajopuente olvidado ahora es cancha de pádel: así quedó la 63 con Boyacá

El alcalde Carlos Fernando Galán inauguró el escenario durante la noche del jueves 17 de septiembre, junto con la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), Lucía Bastidas, y el alcalde local de Engativá, Víctor Hugo Huertas.

El espacio que durante años acumuló residuos y problemas de inseguridad bajo el puente de la calle 63 con avenida Boyacá ahora cuenta con una cancha de pádel, un parque infantil, gimnasio y zonas para el encuentro de la comunidad.

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La intervención hace parte de la estrategia Puentes que unen, con la que el Distrito busca aprovechar zonas ubicadas debajo de la infraestructura vial. Según la Alcaldía, esta es la primera cancha pública de pádel instalada en un espacio público del país.

La intervención costó $1.381 millones

La recuperación abarcó 4.300 metros cuadrados y tuvo una inversión total de $1.381 millones. El Dadep aportó $981 millones y la Alcaldía Local de Engativá destinó los $400 millones restantes. Los trabajos incluyeron la limpieza y adecuación del lugar, una intervención artística y la instalación de infraestructura deportiva y recreativa.

El proyecto incorporó una cancha de pádel, un parque infantil, un gimnasio y áreas para realizar actividad física. También instaló baños públicos, bicicleteros y una zona destinada a food trucks. El Distrito mejoró, además, los postes, bolardos, bancos y otros elementos del mobiliario urbano que ya estaban ubicados en el sector.

Cuatro barrios se beneficiarán

La intervención busca atender principalmente a los habitantes de La Estrada, La Estradita, La Cabaña y Normandía, en la localidad de Engativá. “Seguiremos recuperando espacios como este que antes eran peligrosos, sucios, oscuros y vedados para la comunidad”, afirmó Galán durante la entrega.

La Alcaldía espera que la nueva oferta aumente la circulación de personas, facilite la práctica deportiva y permita desarrollar actividades comerciales en un punto que permanecía subutilizado. El Distrito todavía no ha informado cuáles serán los horarios, las condiciones de ingreso o el mecanismo para reservar la cancha de pádel.

La administración Galán ha entregado tres espacios recuperados mediante esta estrategia: el de la calle 63 con avenida Boyacá y dos ubicados en la NQS con calles 45 y 53. El alcalde aseguró que el Distrito proyecta entregar otros 18 bajopuentes antes de terminar 2026.

El reto será garantizar el mantenimiento del mobiliario, los baños y las instalaciones deportivas, así como evitar que regresen los problemas de inseguridad y acumulación de residuos que afectaban el lugar.

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