Según informó el coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía de Suba, la captura se realizó mientras la patrulla…

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La Policía Metropolitana de Bogotá identificó una nueva modalidad de hurto en cajeros automáticos. Uniformados adscritos al CAI Alhambra de la localidad de Suba interceptaron a tres delincuentes que estaban alterando un cajero automático. Durante los registros, las autoridades encontraron tarjetas hurtadas.

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Según informó el coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía de Suba, la captura se realizó mientras la patrulla de vigilancia adelantaba labores de prevención y control en entidades bancarias del barrio Alhambra. Fue la ciduadanía quien alertó sobre la presencia de personas sospechosas en los cajeros automáticos del sector.

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Al notar la presencia policial, los tres delincuentes intentaron huir. Tras ser interceptados y al practicarles un registro a personas, se les hallaron en su poder ocho tarjetas de diferentes entidades bancarias que habían sido hurtadas.

¡La silicona era su herramienta para el cambiazo!



En #Suba, dos hombres y una mujer fueron capturados cuando presuntamente manipulaban cajeros automáticos para hurtar tarjetas bancarias. Les encontraron 8 tarjetas y uno de ellos fue capturado por cuarta vez por hechos similares. pic.twitter.com/Hh9vkcH2i7 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 20, 2026

De acuerdo con las investigaciones, los capturados se dedicarían al hurto mediante la modalidad de cambiazo, para lo cual al parecer obstaculizaban con silicona los lectores de tarjetas.

Los capturados, dos hombres y una mujer, cuentan con anotaciones por diferentes delitos. Uno de ellos registra capturas previas en los años 2022, 2023 y 2026 por el mismo delito informático.

Los implicados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

Ladrón de "cambiazo" fue capturado con 12 tarjetas bancarias en su poder

En otro caso de ‘cambiazo’, la Policía capturó el pasado 30de septiembre a un hombre de 36 años que presuntamente estaría realizando la modalidad delictiva conocida como “cambiazo de tarjetas” en el barrio Kennedy Central.

Al realizarle un registro, los policías efectivamente hallaron en su poder 12 tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes entidades financieras. Al indagarle sobre la procedencia de las mismas, el hombre no habría entregado una explicación que justificara su tenencia, por lo que durante el procedimiento, las autoridades establecieron que las tarjetas no tendrían vínculo con su identidad.

Como en el reciente caso ocurrido en Suba, el capturado tiene antecedentes por delitos similares. "Cabe resaltar que el detenido es reincidente y registra antecedentes por este mismo delito", agregaron.

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