Barrios de Usaquén no tendrán agua el miércoles por obras de expansión del Acueducto

Este miércoles 26 de noviembre, barrios ubicados entre la Calle 173 y la Calle 201, desde la Carrera 6 hasta la Carrera 9, tendrán suspensión del servicio de agua. Para suplir el servicio a entidades de atención prioritaria y ciudadanos que así lo necesiten, el Acueducto dispondrá de carrotanques. Estas son las razones.

La suspensión del servicio durará 24 horas mientras técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) avanzan en la conexión de nuevas redes para ampliar el servicio en el norte de la ciudad.

Dentro de la ejecución de los trabajos es necesario cerrar una de las salidas de la línea Tibitoc - Usaquén para permitir el empate de nuevas tuberías en la carrera 9 con calle 180.

El corte de agua se presentará desde las 10:00 a. m. del miércoles 26 de noviembre y se extenderá hasta las 10:00 a. m. del jueves 27 de noviembre. A partir de esa hora, el servicio empezará a normalizarse de manera gradual.

Atención vecinos de Usaquén



Cerca de 7 barrios de la localidad tendrán suspensión del suministro de agua durante 24 horas por trabajos de conexión de nuevas redes para ampliar el servicio en el norte de la ciudad.



¿Cuáles son los barrios que no tendrán agua?

Entre los barrios que tendrán restricción del servicio se encuentran:

La Granja Norte

El Redil

San José de Usaquén

San Antonio Norte

El Rocío Norte

Tibabita

Tibabita Rural de la localidad de Usaquén.

La EAAB informó que para esta jornada tendrá disponibles carrotanques, que podrán solicitarse a través de la Acualínea 116. Cabe resaltar que la atención de la línea se priorizará para instituciones de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares del ICBF y otros puntos de atención prioritaria.

