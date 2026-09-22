Bogotá abre 300 vacantes de empleo en cocina, logística y producción: así puede aplicar

Bachilleres, técnicos y tecnólogos podrán participar en el proceso. Para hacerlo, deberán llevar su hoja de vida…

Las oportunidades corresponden a cargos de auxiliar de cocina, panadería, bodega, planta y producción. Además, la convocatoria busca conductores que tengan licencia C2 o C3.

Durante dos horas, una empresa del sector de alimentación y servicios recibirá hojas de vida para cubrir 300 puestos de trabajo en Bogotá. La jornada se realizará este miércoles 23 de septiembre, entre las 9:00 y las 11:00 a. m., en la localidad de Chapinero.

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Bachilleres, técnicos y tecnólogos podrán participar en el proceso. Para hacerlo, deberán llevar su hoja de vida actualizada a la calle 59 número 13-33, Edificio Pasaje Galvis, oficina 124, ubicada en el segundo piso.

Estas 300 plazas constituyen el último bloque de una convocatoria de 540 empleos presentada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Las otras 240 oportunidades estuvieron distribuidas en tres jornadas realizadas entre el 21 y el 22 de septiembre.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

La convocatoria será desarrollada por la Agencia Distrital de Empleo y Gategourmet S.A.S., empresa dedicada a la preparación de alimentos y a la prestación de servicios para el sector aéreo.

Los puestos ofrecidos son:

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de panadería.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de planta.

Auxiliar de producción.

Conductor con licencia C2 o C3.

La información oficial establece como nivel educativo requerido el bachillerato o la formación técnica o tecnológica. En el caso de los conductores, los aspirantes deberán presentar la licencia exigida para el cargo.

La convocatoria no informa el salario, los turnos, el tipo de contrato ni el tiempo de experiencia requerido para cada perfil. Estos aspectos tendrán que ser consultados durante la entrevista y dependerán de las condiciones definidas por la empresa.

El formulario permite indicar si el candidato tiene o no experiencia, así como el área en la que ha trabajado. Por consiguiente, contar con trayectoria laboral no aparece como una condición general para registrarse, aunque la empresa podrá evaluarla de acuerdo con cada puesto.

Entre los beneficios anunciados se encuentran servicio de alimentación, lavandería, parqueadero y pagos quincenales.

¿Dónde y cómo participar en la jornada?

Las entrevistas tendrán lugar el miércoles 23 de septiembre, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., en la calle 59 número 13-33, Edificio Pasaje Galvis, oficina 124, segundo piso, en Chapinero.

Los aspirantes deben presentarse con su hoja de vida actualizada. Además, pueden completar con anticipación el formulario oficial de inscripción.

El registro solicita la siguiente información:

Tipo y número de documento.

Nombres y apellidos.

Teléfonos y correo electrónico.

Localidad de residencia.

Máximo nivel educativo alcanzado.

Experiencia laboral.

Cargo al que desea postularse.

El formulario acepta cédula de ciudadanía, pasaporte, cédula de extranjería, Permiso por Protección Temporal y otros documentos de identificación. Sin embargo, diligenciarlo no garantiza la contratación, pues cada candidato deberá superar el proceso de selección.

La postulación no requiere pagos

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico recordó que las convocatorias de Talento Capital son gratuitas. Los aspirantes no necesitan intermediarios ni deben entregar dinero para inscribirse, asistir a la entrevista o avanzar en el proceso de selección.

Asimismo, la entidad recomienda revisar que los formularios y datos de contacto estén publicados en sus canales oficiales. Una oferta que exija consignaciones, transferencias o compras anticipadas debe ser verificada antes de entregar información personal.

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