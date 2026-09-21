Hermana de Ana Lucía dejó vivienda en Mosquera por decisión del propietario

Daniel Solarte, abogado que representa a la familia, aseguró que la joven de 24 años recibió la notificación de manera imprevista y solamente pudo permanecer una última noche en el apartamento. Ahora deberá encontrar otra…

Rusmeiri González, hermana mayor de Ana Lucía González Mendoza, tuvo que abandonar el apartamento de Mosquera donde vivía con el hombre procesado por el crimen de la niña. La decisión fue comunicada por el propietario del inmueble mientras la familia adelanta los trámites para trasladar el cuerpo de la menor a Venezuela.

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Daniel Solarte, abogado que representa a la familia, aseguró que la joven de 24 años recibió la notificación de manera imprevista y solamente pudo permanecer una última noche en el apartamento. Ahora deberá encontrar otra vivienda, aunque atraviesa dificultades económicas y acompaña el proceso judicial por la muerte de su hermana.

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Vale la pena resaltar que, la expresión “desalojo”, corresponde a la descripción entregada por el abogado de la familia a los medios de comunicación. No obstante, con la información disponible no se puede establecer si se trató de una diligencia formal, de la terminación del contrato o de una entrega acordada directamente con el dueño.

El propietario pidió la entrega del apartamento

La joven vivía en el inmueble con Shenner José Rojas Lárez, procesado por la muerte de Ana Lucía. Ambos habían sostenido una relación durante aproximadamente un año y medio y anteriormente habían convivido en el estado de La Guaira, Venezuela.

De tal forma, después de la captura del hombre, el propietario solicitó que la hermana de la niña abandonara la vivienda, según informó el abogado de la familia.“Se encuentran totalmente desprotegidos”, señaló Solarte al describir la situación de sus representados. Asimismo, sostuvo que la salida del apartamento aumentó la inestabilidad que enfrenta la familia tras el crimen.

La familia busca trasladar el cuerpo a Venezuela

Además de encontrar una nueva vivienda, la familia espera que Medicina Legal entregue el cuerpo de Ana Lucía para llevarlo a Venezuela y darle sepultura. El abogado indicó que sus representados cuentan con recursos limitados y necesitarían apoyo para cubrir el traslado.

Ana Lucía tenía nueve años y se encontraba en Colombia visitando a su hermana. Había llegado al país aproximadamente tres meses antes de su muerte, según la información conocida sobre el caso.

La niña desapareció el 14 de septiembre en Mosquera, después de una discusión entre su hermana y Rojas Lárez. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente dentro de una estructura de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar.

Los registros de cámaras permitieron seguir parte del recorrido de una motocicleta desde Mosquera hacia Bogotá. La reconstrucción de la Fiscalía sostiene que el procesado habría trasladado a la niña primero hacia Fontibón y posteriormente hasta Ciudad Bolívar. Estas afirmaciones hacen parte de la hipótesis del ente acusador y deberán probarse durante el proceso judicial.

Shenner Rojas permanece en prisión preventiva

Shenner José Rojas Lárez, de 29 años, fue capturado el 16 de septiembre en la localidad de Los Mártires. Posteriormente, la Fiscalía le imputó feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados.

El procesado no aceptó los cargos y un juez ordenó su reclusión preventiva mientras avanza la investigación. Esta medida no equivale a una condena, pues su responsabilidad deberá definirse mediante una sentencia judicial.

La Fiscalía presentó el caso bajo un enfoque de violencia de género y planteó que la niña habría sido utilizada para causar daño a su hermana mayor después del conflicto con el señalado. Por ahora, las autoridades no han informado sobre otras personas vinculadas como posibles participantes en el crimen.

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