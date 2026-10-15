Bogotá abre 81 becas para estudiar doctorados: fechas, beneficios y cómo inscribirse

Se trata del programa ‘Roberto Zarama’, que ofrecerá hasta 81 créditos educativos condonables para cursar alguno de los 27 programas doctorales…

Quienes sueñan con estudiar un doctorado tendrán una nueva oportunidad en Bogotá. La Alcaldía, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), anunció que abrirá una convocatoria para financiar estudios doctorales en siete universidades del país, con beneficios que incluyen el pago total de la matrícula y apoyos económicos durante la formación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Se trata del programa ‘Roberto Zarama’, que ofrecerá hasta 81 créditos educativos condonables para cursar alguno de los 27 programas doctorales priorizados. Los seleccionados podrán comenzar sus estudios durante el primer semestre de 2027.

Publicidad

Aunque la convocatoria todavía no tiene fecha oficial de apertura, Atenea recomendó a los interesados iniciar desde ahora los trámites de admisión ante las universidades, pues contar con una carta de aceptación será uno de los requisitos para postularse.

¿Qué cubren las becas para doctorados en Bogotá?

El programa contempla cinco beneficios económicos para quienes resulten seleccionados:

Le puede interesar

Matrícula: financiación del 100 % del valor durante la duración oficial del doctorado.

financiación del 100 % del valor durante la duración oficial del doctorado. Sostenimiento: $27 millones por semestre para cubrir gastos durante la formación.

$27 millones por semestre para cubrir gastos durante la formación. Investigación: hasta $45 millones para desarrollar el proyecto doctoral.

hasta $45 millones para desarrollar el proyecto doctoral. Movilidad internacional: más de $7,6 millones, entregados por una sola vez.

más de $7,6 millones, entregados por una sola vez. Financiación: créditos educativos condonables con una tasa de interés del 0 % sobre el capital desembolsado.

Es importante tener en cuenta que no se trata de becas directas, sino de créditos educativos condonables, sujetos a las condiciones que establezca el programa.

“Atenea abre el camino para que más investigadores accedan a la educación de alto nivel doctoral con el proyecto Roberto Zarama, con el que queremos ayudarles a cumplir este sueño y que tengan la tranquilidad de estudiar y centrarse en la investigación de un proyecto que haga de Bogotá una ciudad mejor para todos”, afirmó Víctor Saavedra, director de la entidad.

¿En qué universidades se podrá estudiar?

La convocatoria contará con siete instituciones de educación superior que ofrecen programas doctorales relacionados con las necesidades de Bogotá y Cundinamarca:

Universidad Nacional de Colombia. Universidad de La Sabana. Universidad El Bosque. Pontificia Universidad Javeriana. Universidad de los Andes. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

En total, los aspirantes podrán escoger entre 27 programas priorizados. La oferta específica y las condiciones de admisión pueden consultarse en los canales oficiales de Atenea.

¿Cuáles son los requisitos y cómo postularse?

Aunque la inscripción todavía no está habilitada, los aspirantes deben adelantar un proceso previo de admisión y preparar una propuesta de investigación.

De acuerdo con Atenea, estos son los pasos para participar:

Elegir el doctorado: seleccionar una de las siete universidades aliadas y un programa incluido en la convocatoria. Solicitar la admisión: cumplir el proceso establecido por la institución y obtener la carta o certificación de aceptación. Preparar la investigación: formular una propuesta que responda a alguna de las demandas territoriales priorizadas de Bogotá y Cundinamarca. Inscribirse en Atenea: cuando abra la convocatoria, presentar la postulación y adjuntar el proyecto en el formato oficial. Consultar los resultados: revisar la publicación de los aspirantes seleccionados. Legalizar el crédito: realizar el trámite correspondiente con Colfuturo e iniciar los estudios en el primer semestre de 2027.

La entidad recordó que cada universidad maneja sus propios calendarios y procedimientos de admisión, por lo que recomendó no esperar hasta la apertura de la convocatoria distrital para comenzar el trámite.

¿Qué investigaciones podrán recibir financiación?

Uno de los objetivos del programa es que los proyectos doctorales aporten soluciones a desafíos de Bogotá y Cundinamarca.

Por esta razón, las propuestas deberán estar relacionadas con tres grandes líneas de investigación: economía circular, transición energética y salud.

Dentro de estas áreas se contemplan temas como el ordenamiento territorial, la conservación de la biodiversidad, la construcción de paz, la salud pública, la seguridad alimentaria y el acceso a energías sostenibles.

La intención es que los investigadores desarrollen proyectos científicos y tecnológicos que puedan contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región.

Publicidad

¿Cuándo abren las inscripciones para las becas de doctorado en Bogotá?

La Agencia Atenea abrirá las inscripciones de la convocatoria ‘Roberto Zarama’ el lunes 19 de octubre de 2026, a las 8:00 a. m., y las cerrará el lunes 9 de noviembre, a las 8:00 p. m.

Publicidad

Los interesados tendrán tres semanas para postularse a uno de los 81 créditos educativos condonables destinados a financiar estudios doctorales en siete universidades.

Para participar, los aspirantes deberán contar con la admisión a uno de los 27 programas priorizados y presentar una propuesta de investigación relacionada con las necesidades de Bogotá y Cundinamarca.

Publicidad

Las postulaciones se realizarán a través de la página oficial: Convocatoria Roberto Zarama – Agencia Atenea⁠

La recomendación para quienes quieran participar es comenzar cuanto antes su proceso de admisión universitaria y preparar la propuesta de investigación, dos pasos fundamentales para aspirar a uno de los 81 cupos de financiación que ofrecerá Bogotá.



Lea más: Alcalde de Soacha arremete contra obras en la Autopista Sur: pide no hacerlas en horas pico

Publicidad

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.