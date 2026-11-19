Los residentes de Bogotá han sentido un calor inusual en los últimos días, lejos del acostumbrado frío capitalino. Y los reportes respaldan esa sensación. La temperatura en Bogotá alcanzó los 25 °C durante la mañana del martes 17 de noviembre, según el registro reportado desde la estación Colmac, ubicada en Usaquén. El dato llamó la atención en una ciudad acostumbrada a mañanas frías, aunque no fue la máxima más alta del año: el 30 de septiembre, la estación Nueva Generación, en Suba, registró 26,4 °C.

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El calor, sin embargo, no significa que Bogotá deje de tener lluvias. De hecho, durante la tarde se registraron precipitaciones y granizo en algunos sectores del norte de la ciudad. El contraste hace parte del comportamiento habitual de una capital donde las condiciones pueden cambiar entre localidades e, incluso, en pocas horas.

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¿Por qué la temperatura en Bogotá puede subir y luego llover?

El Idiger explica que una mañana cálida puede favorecer la formación de lluvias en la tarde cuando coincide con vapor de agua, ingreso de aire húmedo y cambios en la atmósfera. A eso se suman factores propios de Bogotá, como los cerros, los vientos y la vegetación, que hacen que mientras en una localidad hay sol, en otra se presenten aguaceros o granizadas.

Por eso, el episodio de 25 °C no debe interpretarse como una contradicción frente a las lluvias de noviembre. Este mes hace parte de la segunda temporada lluviosa del año en Bogotá, aunque el fenómeno de El Niño modifica las condiciones generales y puede favorecer menores acumulados de lluvia y días más cálidos.

El Ideam ha advertido que El Niño podría mantener condiciones de menos precipitaciones y temperaturas más altas en distintas zonas del país hasta el primer trimestre de 2027. Sin embargo, esa tendencia nacional no permite explicar, por sí sola, la temperatura o la lluvia de una jornada específica en Bogotá.

¿Vienen más días así?

Por ahora, el pronóstico oficial no anticipa que Bogotá vuelva a llegar a 25 °C en los próximos días. Para este jueves 19 de noviembre, el Idiger prevé una madrugada fría, con temperatura cercana a los 8 °C, una mañana mayormente seca y posibles lloviznas dispersas en el suroccidente. Aun así, el Ideam mantiene su alerta sobre la persistencia de El Niño, que puede favorecer menos lluvias y jornadas más cálidas en los próximos meses; eso no reemplaza los pronósticos diarios, pues las condiciones en Bogotá pueden variar rápidamente entre una localidad y otra.

Recomendaciones para días de sol, calor y lluvias repentinas

La mezcla de mañanas soleadas y tardes lluviosas exige salir preparado para ambos escenarios. Estas son algunas recomendaciones de las autoridades:

Consulte el pronóstico y el radar de lluvias antes de salir, a través del Sistema de Alerta de Bogotá.

Mantenga hidratación durante las horas de mayor calor y busque espacios con sombra si estará expuesto al sol.

Use sombrero, ropa que cubra la piel y protección solar. El Ideam señala que la radiación ultravioleta suele alcanzar sus niveles más altos entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Lleve sombrilla o impermeable, pues una mañana seca no descarta lluvias en la tarde.

Evite arrojar basura a las calles y revise canales y desagües para reducir el riesgo de encharcamientos.

No realice quemas ni deje materiales inflamables expuestos, especialmente durante jornadas secas y calurosas.

Si se presenta una tormenta eléctrica, busque refugio en un lugar seguro y espere a que disminuya la intensidad de la lluvia.

El Idiger recomienda seguir los reportes del Sistema de Alerta de Bogotá, que permite consultar en tiempo real las condiciones de lluvia según la ubicación de cada persona.

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