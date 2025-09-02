A un año de ingresar a Breathe Cities, así avanza Bogotá para tener aire más limpio

Panorámica de Bogotá, 14 de enero. Secretaría de Ambiente de Bogotá. Foto: Secretaría de Ambiente

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ha pasado un año desde que Bogotá se unió a la iniciativa global Breathe Cities durante la Semana del Clima en Nueva York en el 2024. Desde entonces, la capital hace parte de las 14 ciudades pioneras del programa, el cual destina un millón de dólares para la implementación de proyectos locales entre los años de 2024 y 2026.

Lea más: TransMilenio abre una nueva estación temporalmente: ¿cuál es y dónde queda?

Esta participación ha permitido avanzar en procesos que ayudan a disminuir la contaminación atmosférica, especialmente en las poblaciones vulnerables ubicadas, en su mayoría, en las periferias de la ciudad.

En el primer año de trabajo tras la adhesión a Breathe Cities, Bogotá ha priorizado varias estrategias para avanzar con su compromiso del Plan Aire 2030, orientadas, fundamentalmente, a reducir la contaminación del aire, mejorar la salud pública y mitigar el cambio climático.

¿Cuáles son las estrategias?

Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA): idea liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual busca reducir los impactos de la contaminación en zonas específicas de la ciudad. Según indicaron, la primera ZUMA está ubicada en Bosa–Apogeo.

Sistema de monitoreo de calidad del aire: adopción de instrumentos y microsensores que fortalecen la red de monitoreo, permitiendo contar con datos en tiempo real y tomar decisiones basadas en evidencia.

Transición limpia en transporte escolar: promoción de la movilidad activa (bicicleta y caminata) y de soluciones innovadoras de movilidad sostenible para niños y niñas, incluyendo la incorporación de buses escolares eléctricos para reducir su exposición al aire contaminado.

Más noticias: Abren 200 vacantes de empleo en la Primera Línea del Metro en Bogotá: cómo acceder

Prevención y monitoreo de incendios forestales: inclusión de mecanismos específicos en el Plan Aire 2030 para la ciudad.

Política Pública de Movilidad de Cero y Bajas Emisiones: en esta idea, la ciudad se prepara para socializar esta política y la hoja de ruta hacia 2040, orientada a la transición del parque automotor de la ciudad.

En ese sentido, los proyectos se han centrado en comunicación y sensibilización pedagógica sobre calidad del aire. Sobre todo con el modelo ZUMA y la transición energética en el transporte, los cuales se proyectan como ejemplos clave para consolidar a la ciudad como líder en este proceso.

“A medida que Bogotá intensifica sus esfuerzos por un aire más limpio, los principales beneficiados serán sus habitantes, que podrán respirar con mayor tranquilidad, vivir de forma más saludable y disfrutar de calles más seguras y espacios más verdes”, afirmó Jane Burston, directora ejecutiva del Clean Air Fund.

Le puede interesar: Entre el dolor y las preguntas: Cajicá tras la muerte de Valeria Afanador

¿Cómo ayudar a mejorar la calidad del aire?

Promover el teletrabajo para evitar desplazamientos.

Para movilizarse, use medios alternativos no motorizados (caminar, bicicleta, entre otros).

Utilice transporte público o comparta el vehículo particular y mantenga al día la revisión técnico-mecánica.

Evite el uso de aerosoles (pinturas, ambientadores, entre otros).

No queme basuras o materiales como carbón o madera, no arroje colillas de cigarrillo al suelo, ni vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible y no use pólvora.

Si bien las estrategias impulsadas por el Distrito van avanzando, es imperante que, de la mano con el desarrollo de políticas públicas de movilidad sostenible y bajas emisiones, por ejemplo, se vigoricen las actividades de protección y restauración en humedales, cerros orientales y reservas forestales con las que cuenta la ciudad, pues de su salud depende cualquier otra actividad relacionada.

Sobre Breathe Cities

Es una iniciativa internacional que reúne a comunidades, líderes urbanos y expertos en calidad del aire para impulsar soluciones sostenibles que reduzcan la contaminación y las emisiones que contribuyen al cambio climático. Su misión es lograr una reducción del 30% de la contaminación del aire en las ciudades participantes para 2030, con beneficios tangibles para la salud pública, el desarrollo económico y la calidad de vida. Actualmente, desarrolla programas en 14 ciudades de todo el mundo, incluyendo Londres, Johannesburgo, Ciudad de México, Río de Janeiro y Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.