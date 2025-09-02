No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

TransMilenio abre una nueva estación temporalmente: ¿cuál es y dónde queda?

La estación ofrecerá conexión con 14 rutas troncales y se convierte en la tercera de este tipo en habilitarse.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
02 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.
Avance de las obras del Metro de Bogotá de la Av. Caracas.
Avance de las obras del Metro de Bogotá de la Av. Caracas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Como lo dio a conocer el Distrito, para la continuidad de la construcción de la Primera Línea del Metro, a partir de este sábado, 6 de septiembre, la empresa de transporte público Transmilenio pondrá en funcionamiento la nueva estación temporal Marly, la cual estará ubicada sobre la avenida Caracas, entre las calles 48 y 50.

¿Cómo será?

Como indicaron, la estación contará con 14 servicios troncales, los cuales conectarán a los usuarios del sector con diferentes portales del sistema.

“La construcción de la Primera Línea del Metro ha representado grandes retos para TransMilenio. Nuestro compromiso es mantener la movilidad de los usuarios, y estas estaciones temporales nos permiten ampliar la oferta de rutas en puntos estratégicos de la ciudad” afirmó María Fernanda Ortiz, gerente general de TRANSMILENIO S.A.

En ese sentido, esta nueva estación temporal se convierte en la tercera en entrar en operación bajo condiciones transitorias, después de las estaciones Temporal Calle 57 y Temporal Calle 34.

Además, está equipada con dos vagones y accesos por los costados sur y norte.

¿Qué ruta operarán?

En esta estación, entrarán en operación, las rutas: 6, 8, C15, D24, F60, J24, K23, A60, B23, B75, H15 y H75. Adicionalmente, se encuentra cerca de las estaciones Calle 45 American School Wa y Temporal Calle 57, que ofrecen más opciones de conexión.

¿Cuándo se instalarán las otras estaciones temporales?

En total serán nueve estaciones temporales de Transmilenio, que se instalarán en el corredor de la Avenida Caracas, así:

  • Tres en el costado sur (Hospital, Av. Jiménez y calle 22) las cuales cuentan con la respectiva revisión y comentarios de la interventoría y se encuentra en atención de observaciones del concesionario.

  • Seis en el costado norte: calle 34, que funcionará hasta octubre de 2025; calle 39, que se instalaría en octubre y operaría hasta marzo de 2026; calle 57, Marly y Flores, que debían estar listas en julio y funcionarían hasta mayo de 2026, y finalmente la estación calle 76, que se inauguraría en enero de 2026 y operará hasta mayo de ese año.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
