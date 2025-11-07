Bogotá emitió el primer Bono Verde de Latinoamérica: ¿De qué se trata?

Uno de los proyectos a los que están destinados los recursos es a la segunda línea del Metro de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Para este jueves, 6 de noviembre, el Distrito anunció que emitió su primer bono verde internacional. Una operación, según indicaron, alcanzó un monto de 600 millones de dólares equivalentes a COP $2,3 billones y registró una demanda de $3,1 billones, es decir, 1,34 veces el monto ofrecido.

Por esto, Bogotá se convirtió en la primera ciudad de América Latina en lograrlo.

“Es una gran noticia para la ciudad. Es una demostración de la solidez de los números y del manejo que se le da en Bogotá a las finanzas del Distrito. También es una muestra de confianza en nuestra ciudad, una que es líder y que cada vez logra innovar más en la apuesta por la sostenibilidad”, señaló el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Bogotá emitió con éxito el primer bono verde internacional de una ciudad en toda Latinoamérica.



Esta semana, en Rio de Jainero, hicimos un anuncio que marca un hito en financiación verde a nivel regional. Luego de 18 años, nuestra ciudad volvió al mercado internacional de… pic.twitter.com/tGMuS7TTwm — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 6, 2025

¿Para qué?

Según indicó el Distrito, este bono se estructuró en pesos colombianos con el fin de mitigar el riesgo cambiario para la ciudad. Cabe resaltar que, del total de la emisión, el 93,4% fue adjudicado a inversionistas internacionales y el restante 6,6% a inversionistas locales.

¿Para qué utilizarán los recursos?

En ese sentido, con los recaudos obtenidos, el Distrito destinarán a la financiación a cuatro proyectos clave para la ciudad, como lo son:

La segunda línea del Metro de Bogotá. El cable aéreo San Cristóbal. El cable aéreo Potosí. La nueva troncal Calle 13.

“La operación fue catalogada por la banca como la más grande registrada por una ciudad en el continente americano y la primera destinada 100% a proyectos verdes. Un logro que reafirma la confianza en las finanzas distritales”, indicó la secretaria de Hacienda.

