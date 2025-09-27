¿Bogotá está lista para una emergencia? La ciudad vivirá un simulacro anual

La ciudad entera se pondrá a prueba para fortalecer su capacidad de respuesta frente a diferentes emergencias de gran magnitud. Foto: Mauricio Alvarado

Este 22 de octubre, Bogotá vivirá nuevamente uno de los ejercicios de prevención y autoprotección más importantes: el Simulacro de Preparación 2025. Este día, toda la ciudad se pondrá a prueba con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta a emergencias de gran magnitud.

¿En qué consiste?

Para esta fecha, por unos minutos, la ciudad se detendrá para ensayar y reforzar la organización y actuación oportuna, resiliencia operativa, habilidad de respuesta y tiempo de reacción para proteger la vida. De esto hará parte toda la ciudadanía, empresas, instituciones educativas, organizaciones privadas y entidades públicas.

El objetivo es poner a prueba sus planes de emergencia, conocer rutas de evacuación y afianzarán sus puntos de encuentro. Además, los puntos priorizados en la ciudad contarán con acompañamiento de las entidades del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo.

¿Qué debe saber?

Fecha y hora: la cita será el próximo miércoles 22 de octubre de 2025 a las 10:30 a. m., en toda la ciudad al mismo tiempo. Participa toda la ciudadanía, incluyendo: familias, colegios, universidades, jardines, empresas privadas, entidades públicas, propiedad horizontal y comunidades. Para participar, es importante la es importante la inscripción. Podrá organizar el ejercicio en el hogar, colegio, empresa o comunidad. Al finalizar, podrá reportar su participación para obtener la constancia. No tiene ningún tipo de costo. La participación y la constancia son gratuitas.

Desde el Distrito, esperan para este año que más hogares, organizaciones y empresas se unan y demuestren su capacidad de respuesta y prevención. Este simulacro servirá para fortalecer la articulación entre entidades públicas, privadas y comunitarias.

