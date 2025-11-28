¡En prisión! sujeto responderá por presunta agresión sexual a menor en Madrid (Cundinamarca)

A esta persona le atribuyen el delito de acceso carnal abusivo. Foto: Cortesía

Las autoridades, en cumplimiento de una orden judicial, capturaron a un sujeto a quien investigan como el presunto responsable de agredir sexualmente a una menor de 14 años, en el municipio de Madrid (Cundinamarca). La captura del sospechoso se registró en la localidad de Puente Aranda y tendrá que comparecer ante un juez para responder por el delito de acceso carnal.

De acuerdo con información el teniente coronel, Norberto Caro, jefe de la subsección de Protección y Servicios Especiales, los hechos por los cuales se le investiga ocurrieron en un centro especializado de menores del municipio, donde supuestamente sometió a tocamientos a la víctima.

Los elementos materiales probatorios fueron suficientes para que un juez emitiera la orden de captura. “Dentro de sus antecedentes se puede estacar que tiene antecedentes por lesiones personales”, agregó el oficial.

Ningún delito contra menores quedará impune. ✋🏻



Capturamos a una persona que habría abusado de un menor en Madrid, Cundinamarca.



Los hechos se presentaron mientras se encontraban en un centro especializado de menores.



Además, cuenta con antecedentes por lesiones personales. pic.twitter.com/6kwGQgoBFB — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 28, 2025

Según indicaron, la orden judicial fue emitida en el municipio de Funza. La persona presentaba antecedentes por el delito de lesiones personales.

La niñez está en jaque en Bogotá

Durante 2025, de acuerdo con el ICBF, han recibido 4.375 denuncias por abuso sexual. Las víctimas son, en su mayoría, menores de edad entre los 12 y los 16 años. Mientras tanto, durante el 2024, del total de casos de violencia contra niños y niñas en el país, el 45% fueron por violencia sexual, siendo Bogotá (26%) y Antioquia donde más ocurrieron. En la capital, del 26% de los casos, el 70% ocurrió en los hogares y el 17% en instituciones educativas y de cuidado.

Las localidades donde más se presentan estas alertas, las cuales coinciden con las denuncias anteriores, son: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y Suba, las localidades más afectadas.

Cualquier persona que conozca un caso de presunta violencia sexual puede denunciar en:

La Fiscalía General de la Nación, a través de la línea 122

CAIVAS (Centro de atención Integral a víctimas de violencias y abuso sexual)

Carrera 33 No. 18 - 33, segundo piso.

URI (Unidad de Reacción Inmediata)

Reportar, informar u orientar a través de:

Línea 141 ICBF (Cuando la violencia ocurrió fuera de la familia y es un niño, niña o adolescente)

Línea 106 Salud

Línea de emergencia 123

Línea 143 Personería Distrital

