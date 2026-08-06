Bogotá no pondrá impuestos a Bre-B: sec. de Hacienda reconoció “error” al explicar reforma

Mini mercado de barrio, ubicado en Ciudadela Colsubsidio que utiliza aplicaciones como medio de pago. Foto: Óscar Pérez

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Un nuevo debate abrió el proyecto de reforma tributaria de la Alcaldía de Bogotá. No solo la presión al presupuesto, sino la mención a impuestos que tocarían el bolsillo de los bogotanos en una redacción inicial del documento, sembraron dudas.

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La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, aseguró que la reforma tributaria distrital no contempla gravar Bre-B ni las billeteras virtuales. Esto, como consecuencia de un “error” en un primer anuncio del proyecto.

La funcionaria reconoció que se equivocó en su interpretación inicial del articulado y precisó que la propuesta busca eliminar la retención del impuesto de Industria y Comercio (ICA) para los pequeños comerciantes que reciben pagos con tarjetas, mientras que las operaciones realizadas a través de Bre-B y otras billeteras virtuales continuarán sin estar sujetas a esa retención, tal como ocurre actualmente.

“Bogotá no va a gravar a Bre-B ni a ninguna billetera virtual. Los pequeños comerciantes no volverán a pagar la retención de Industria y Comercio al recibir pagos con tarjetas y Bre-B y las demás billeteras virtuales seguirán en las condiciones actuales”, aclaró Cadena.

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Concejal critica la reforma

La concejala Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, cuestionó la explicación de la Secretaría de Hacienda y aseguró que el supuesto error sobre la aplicación del ICA a las billeteras digitales responde a una estrategia para facilitar la aprobación de la reforma tributaria.

Según su crítica, el articulado sí buscaba ampliar el mecanismo de anticipo del impuesto a los pagos realizados mediante billeteras digitales y otros medios de pago, mientras que el beneficio de eliminar esa retención solo cobijaría a los micronegocios.

La cabildante anunció que continuará revisando la iniciativa para evitar, dijo, que termine afectando a la ciudadanía y a las mipymes de Bogotá.

Sobre la reforma

La reforma tributaria fue radicada por la administración de Carlos Fernando Galán con el objetivo de recaudar cerca de COP 1,2 billones anuales mediante ajustes al impuesto predial y al de Industria y Comercio (ICA).

Según el Distrito, los recursos buscan responder a las crecientes presiones sobre las finanzas de la ciudad, agravadas por el incremento del salario mínimo de 2026.

El concejal Juan David Quintero estima que ese aumento generó un impacto de COP 1,69 billones en el presupuesto, especialmente en el sector movilidad, donde el faltante superaría los COP 755.000 millones, de los cuales cerca de COP 655.000 millones corresponden al IDU.

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