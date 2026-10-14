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Bogotá ofrece descuento del 60 % en intereses de multas de tránsito: así puede acceder

Más de 700.000 deudores podrán beneficiarse del alivio anunciado por la Secretaría de Movilidad. La medida aplica para obligaciones que entraron en mora antes del 30 de junio de 2024 y estará vigente hasta el 21 de diciembre de 2026.

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Redacción Bogotá
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Bogotá ofrece 60 % de descuento en intereses de multas de tránsito. Conozca quiénes pueden acceder, cómo pagar y hasta cuándo aplica.
Los conductores con multas de tránsito en mora antes del 30 de junio de 2024 podrán acceder a un descuento del 60 % en los intereses de sus deudas con la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
Foto: Secretaria de Movilidad

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Los conductores que tengan multas de tránsito pendientes en Bogotá podrán acceder a un descuento del 60 % en los intereses de sus deudas. La Secretaría Distrital de Movilidad anunció este miércoles 14 de octubre un alivio dirigido a quienes tengan obligaciones que hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2024, con el propósito de facilitar que se pongan al día.

La medida beneficiaría a más de 700.000 deudores en la capital, siempre que cumplan los requisitos establecidos y realicen el pago antes del 21 de diciembre de 2026. Sin embargo, el descuento no aplica sobre el valor original de la multa: los ciudadanos deberán pagar el 100 % del capital y únicamente el 40 % de los intereses acumulados.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, invitó a los conductores a aprovechar el beneficio dentro del plazo establecido. “Invitamos a los conductores que cumplen las condiciones para acceder a este beneficio y aprovechar esta oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones. El plazo va hasta el 21 de diciembre de 2026 para hacerlo y aprovechar este alivio”, señaló la funcionaria.

¿Quiénes pueden acceder al descuento del 60 %?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el beneficio cobija obligaciones relacionadas con multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte, declaratorias de abandono y acuerdos de pago suscritos y vigentes, siempre que las deudas hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2024. No obstante, existe una excepción: las personas sancionadas por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas no podrán acceder al descuento para esas obligaciones. La entidad aclaró que el alivio corresponde exclusivamente a los intereses de las deudas y no elimina el valor principal de las sanciones.

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Paso a paso para obtener el descuento en Bogotá

Los ciudadanos que cumplan las condiciones podrán consultar sus obligaciones y realizar el pago a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad:

  1. Ingresar a www.movilidadbogota.gov.co⁠ o acceder a la plataforma Mi Movilidad a un clic.
  2. Seleccionar la opción Consulta Comparendos.
  3. Ingresar el tipo y número de documento de identidad o la placa del vehículo para consultar las obligaciones pendientes.
  4. Verificar el valor de la deuda con el descuento aplicado.
  5. Realizar el pago en línea mediante PSE o descargar el volante para pagar presencialmente.

Quienes prefieran hacer el pago presencial podrán acudir a las sucursales del Banco de Occidente o Banco Caja Social. También estarán habilitados los corresponsales bancarios autorizados, entre ellos Grupo Éxito, Efecty, Punto Red, Oxxo, Farmatodo, Súper Giros, Punto de Pago y Gana.

¿Hasta cuándo estará disponible el beneficio?

La fecha límite para acogerse al descuento es el 21 de diciembre de 2026. Después de ese día, los deudores ya no podrán acceder a este alivio bajo las condiciones anunciadas. La Secretaría de Movilidad recordó que el procedimiento es gratuito, se realiza directamente a través de sus canales oficiales y no requiere intermediarios. Además, recomendó verificar el estado de las obligaciones antes de efectuar cualquier pago para evitar posibles estafas y confirmar que el descuento se encuentre aplicado correctamente.

Lea más: Sencia responde a polémica por la grama de El Campín: "Ofrecemos disculpas a los hinchas

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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