Bogotá ofrece descuento del 60 % en intereses de multas de tránsito: así puede acceder

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Los conductores que tengan multas de tránsito pendientes en Bogotá podrán acceder a un descuento del 60 % en los intereses de sus deudas. La Secretaría Distrital de Movilidad anunció este miércoles 14 de octubre un alivio dirigido a quienes tengan obligaciones que hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2024, con el propósito de facilitar que se pongan al día.
La medida beneficiaría a más de 700.000 deudores en la capital, siempre que cumplan los requisitos establecidos y realicen el pago antes del 21 de diciembre de 2026. Sin embargo, el descuento no aplica sobre el valor original de la multa: los ciudadanos deberán pagar el 100 % del capital y únicamente el 40 % de los intereses acumulados.
La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, invitó a los conductores a aprovechar el beneficio dentro del plazo establecido. “Invitamos a los conductores que cumplen las condiciones para acceder a este beneficio y aprovechar esta oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones. El plazo va hasta el 21 de diciembre de 2026 para hacerlo y aprovechar este alivio”, señaló la funcionaria.
¿Quiénes pueden acceder al descuento del 60 %?
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el beneficio cobija obligaciones relacionadas con multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte, declaratorias de abandono y acuerdos de pago suscritos y vigentes, siempre que las deudas hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2024. No obstante, existe una excepción: las personas sancionadas por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas no podrán acceder al descuento para esas obligaciones. La entidad aclaró que el alivio corresponde exclusivamente a los intereses de las deudas y no elimina el valor principal de las sanciones.
Paso a paso para obtener el descuento en Bogotá
Los ciudadanos que cumplan las condiciones podrán consultar sus obligaciones y realizar el pago a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad:
- Ingresar a www.movilidadbogota.gov.co o acceder a la plataforma Mi Movilidad a un clic.
- Seleccionar la opción Consulta Comparendos.
- Ingresar el tipo y número de documento de identidad o la placa del vehículo para consultar las obligaciones pendientes.
- Verificar el valor de la deuda con el descuento aplicado.
- Realizar el pago en línea mediante PSE o descargar el volante para pagar presencialmente.
Quienes prefieran hacer el pago presencial podrán acudir a las sucursales del Banco de Occidente o Banco Caja Social. También estarán habilitados los corresponsales bancarios autorizados, entre ellos Grupo Éxito, Efecty, Punto Red, Oxxo, Farmatodo, Súper Giros, Punto de Pago y Gana.
¿Hasta cuándo estará disponible el beneficio?
La fecha límite para acogerse al descuento es el 21 de diciembre de 2026. Después de ese día, los deudores ya no podrán acceder a este alivio bajo las condiciones anunciadas. La Secretaría de Movilidad recordó que el procedimiento es gratuito, se realiza directamente a través de sus canales oficiales y no requiere intermediarios. Además, recomendó verificar el estado de las obligaciones antes de efectuar cualquier pago para evitar posibles estafas y confirmar que el descuento se encuentre aplicado correctamente.
Lea más: Sencia responde a polémica por la grama de El Campín: "Ofrecemos disculpas a los hinchas
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.