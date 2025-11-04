Empleo en Bogotá: hay 650 vacantes y la mayoría no pide experiencia. Detalles acá

Empleo en Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Para quienes están en la búsqueda de empleo, en Bogotá, para esta semana, del 3 al 9 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Económico, junto con distintas empresas, ofrece 654 vacantes laborales en diversos sectores productivos. En esta convocatoria se busca tanto a personas que aspiran a obtener su primer empleo, como a quienes desean explorar nuevos campos laborales y ampliar su experiencia profesional.

Según indicaron, la mayoría de estas ofertas ofrecen entre uno a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), según el perfil y la experiencia requerida.

¡Feria de Empleo para personas con discapacidad!



👉 Más de 400 vacantes con y sin experiencia. Hay opciones para jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años.



📆 Fecha: Jueves 6 de noviembre

🕗 Hora: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

📍 Lugar: Unidad de Protección Integral Perdomo –… pic.twitter.com/Untg5mtfiB — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) November 4, 2025

“Contar con más de 400 puestos de trabajo que no exigen experiencia, o piden muy poca, es una gran oportunidad para quienes buscan su primer empleo. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico seguimos ofreciendo espacios para que más personas puedan acceder a un trabajo formal y estable, sin que la falta de experiencia sea una barrera para avanzar”, sentenció Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cómo postularse?

Para las personas que están interesados en postularse, podrán hacerlo al ingresar a la página web, ya sea para registrar o actualizar la hoja de vida y consultar el detalle completo de las vacantes disponibles. De la mano, realizarán dos ferias de empleo, una de ella para personas con discapacidad en la ciudad con más de 500 oportunidades.

Esta semana, la Unidad Móvil de Empleo del Distrito estará en la localidad de Ciudad Bolívar, dando servicios gratuitos de orientación laboral en la Avenida Carrera 70C # 60B-05 Sur, barrio Perdomo, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

¿Cuáles son los cargos?

Analista senior de operaciones

Analista senior de categoría

Analista senior de ingeniería logística

Analista senior de macro layout

Analista SIG

Coordinador de cartera

Coordinador de impuestos

Especialista cuentas por pagar

Administrador de infraestructura cloud (experiencia en Azure)

Ejecutivo comercial Falabella

Asesor comercial motorizado

Panadero

Auxiliar de ruta o de ventas (licencia C2)

Administrador junior de restaurante

Administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies

Auxiliar de tesorería / cajero

Gerente de punto

Técnico en refrigeración

Asesor de cobranza

Jefe de talento humano

Jefe contable

Mercaderista temporada

Coordinador administrativo y comercial bilingüe

Analista de comercio exterior

Conductor C2

Asesor comercial call center

Instrumentador quirúrgico logístico

Programador de cirugía

Auxiliar de lavado de instrumental quirúrgico

Analista contable

Soporte quirúrgico – instrumentador quirúrgico

Técnico en alistamiento de motocicletas

Asistente posventa

Jefe de taller

Auxiliar SST

Auxiliar de despachos

Ejecutivo comercial

Soldador

Asesor comercial PAP

Técnico ensamblador

Líder de enfermería

Auxiliar contable

Terapeuta ocupacional

Auxiliar de farmacia

Regente de farmacia

Auxiliar de mantenimiento e infraestructura

Gestor de almacén

Asesor call center

Gestor administrativo

Auxiliar de mantenimiento

Técnico de mantenimiento locativo

Enfermera jefe

Coordinador de servicios de enfermería

Analista de investigaciones económicas

Asistente de dirección ejecutiva

Mercaderista

Nutricionista

Mercaimpulso / impulsador / mercaderista / demostrador

Supervisor de limpieza

Supervisor de alimentos

Oficial de obra

