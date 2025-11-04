Empleo en Bogotá: hay 650 vacantes y la mayoría no pide experiencia. Detalles acá

Escucha este artículo
Para quienes están en la búsqueda de empleo, en Bogotá, para esta semana, del 3 al 9 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Económico, junto con distintas empresas, ofrece 654 vacantes laborales en diversos sectores productivos. En esta convocatoria se busca tanto a personas que aspiran a obtener su primer empleo, como a quienes desean explorar nuevos campos laborales y ampliar su experiencia profesional.
Según indicaron, la mayoría de estas ofertas ofrecen entre uno a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), según el perfil y la experiencia requerida.
“Contar con más de 400 puestos de trabajo que no exigen experiencia, o piden muy poca, es una gran oportunidad para quienes buscan su primer empleo. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico seguimos ofreciendo espacios para que más personas puedan acceder a un trabajo formal y estable, sin que la falta de experiencia sea una barrera para avanzar”, sentenció Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Cómo postularse?
Para las personas que están interesados en postularse, podrán hacerlo al ingresar a la página web, ya sea para registrar o actualizar la hoja de vida y consultar el detalle completo de las vacantes disponibles. De la mano, realizarán dos ferias de empleo, una de ella para personas con discapacidad en la ciudad con más de 500 oportunidades.
Esta semana, la Unidad Móvil de Empleo del Distrito estará en la localidad de Ciudad Bolívar, dando servicios gratuitos de orientación laboral en la Avenida Carrera 70C # 60B-05 Sur, barrio Perdomo, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
¿Cuáles son los cargos?
- Analista senior de operaciones
- Analista senior de categoría
- Analista senior de ingeniería logística
- Analista senior de macro layout
- Analista SIG
- Coordinador de cartera
- Coordinador de impuestos
- Especialista cuentas por pagar
- Administrador de infraestructura cloud (experiencia en Azure)
- Ejecutivo comercial Falabella
- Asesor comercial motorizado
- Panadero
- Auxiliar de ruta o de ventas (licencia C2)
- Administrador junior de restaurante
- Administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies
- Auxiliar de tesorería / cajero
- Gerente de punto
- Técnico en refrigeración
- Asesor de cobranza
- Jefe de talento humano
- Jefe contable
- Mercaderista temporada
- Coordinador administrativo y comercial bilingüe
- Analista de comercio exterior
- Conductor C2
- Asesor comercial call center
- Instrumentador quirúrgico logístico
- Programador de cirugía
- Auxiliar de lavado de instrumental quirúrgico
- Analista contable
- Soporte quirúrgico – instrumentador quirúrgico
- Técnico en alistamiento de motocicletas
- Asistente posventa
- Jefe de taller
- Auxiliar SST
- Auxiliar de despachos
- Ejecutivo comercial
- Soldador
- Asesor comercial PAP
- Técnico ensamblador
- Líder de enfermería
- Auxiliar contable
- Terapeuta ocupacional
- Auxiliar de farmacia
- Regente de farmacia
- Auxiliar de mantenimiento e infraestructura
- Gestor de almacén
- Asesor call center
- Gestor administrativo
- Auxiliar de mantenimiento
- Técnico de mantenimiento locativo
- Enfermera jefe
- Coordinador de servicios de enfermería
- Analista de investigaciones económicas
- Asistente de dirección ejecutiva
- Mercaderista
- Nutricionista
- Mercaimpulso / impulsador / mercaderista / demostrador
- Supervisor de limpieza
- Supervisor de alimentos
- Oficial de obra
