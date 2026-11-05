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Bogotá pide tiempo extra para justificar fronteras en recolección de basura

El Distrito quiere mantener las áreas de servicio exclusivo (ASE), pero sigue sin autorización de la CRA. Aunque, supuestamente, solo le faltaba el nuevo marco tarifario para radicar la solicitud, parece que sus dudas son más profundas. Así lo consignó en un documento conocido por el Espectador.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
Recolección de Basuras en Bogotá
A la fecha, en Bogotá hay un mapeo de 478 puntos críticos. / Gustavo Torrijos
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Bogotá sigue lidiando con la acumulación de basuras. Los datos más recientes de la UAESP documentan 478 puntos críticos de acumulación de residuos. El lío es tal que, incluso, ya empezó a reportar captura por delitos ambientales, relacionados con mala disposición. De ahí la urgencia de que la ciudad defina con claridad las nuevas reglas de un modelo de recolección que responda a esta necesidad. El asunto es que le está cogiendo la tarde.

Desde febrero se vencieron los contratos del esquema de las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) y, a pesar de…

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. _amariag
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