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Bogotá baja hacinamiento de reclusos, pero mantiene la deuda con más infraestructura

El alcalde y el secretario de Seguridad fueron algunos de los funcionarios citados por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la crisis penitenciaria y carcelaria en el país. Si bien la capital resalta cifras de reducción de hacinamiento en URI y estaciones de policía, la gestión se pone en deuda si se tiene en cuenta el ritmo en que han crecido las capturas.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
Cortesía: Alcaldía de Bogotá. 3 de abril de 2024.
En una de las áreas de la cárcel La Picota, el Gobierno entregó en 2024 tres hectáreas a la Alcaldía de Bogotá para la cárcel distrital II. Aún no hay estudios, ni diseños.
Foto: Alcaldía de Bogot

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La situación sanitaria y de hacinamiento de los privados de la libertad, sumada a la falta de infraestructura, son objeto de preocupación por parte de la Corte Constitucional. Desde 1998, declaró el estado inconstitucional de cosas —una figura para enfrentar situaciones graves a los derechos fundamentales, como esta— y desde 2022 se extendió a los centros de detención transitoria. Con el nuevo gobierno de De la Espriella y la formulación del Plan de Desarrollo, cuatro años después, la Corte reunió nuevamente en una audiencia pública este 4 de…

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. _amariag
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