Bogotá pone a rodar los primeros 50 buses articulados eléctricos del país

La nueva flota incorpora además cámaras de videovigilancia, monitoreo de puntos ciegos, wifi, puertos USB, pantallas informativas, telemetría y espejos retrovisores digitales. Foto: Archivo Particular

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Los capitalinos comenzarán a ver rodar los primeros buses articulados eléctricos que podrán circular tanto por la infraestructura troncal de Transmilenio como por vías de tráfico mixto. Según el Distrito, se trata de los primeros buses articulados eléctricos de Colombia y de los primeros articulados duales eléctricos de este tipo en el mundo.

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Los vehículos tienen dos secciones articuladas y capacidad para hasta 160 pasajeros. Una de sus principales novedades es que cuentan con puertas a ambos lados, lo que les permite atender tanto las plataformas de portales y estaciones como los paraderos del componente Transmizonal.

Su operación será gradual y estará relacionada con la entrega de nueva infraestructura, entre ella la extensión de la troncal de la avenida Ciudad de Cali, que beneficiará a localidades como Bosa y Kennedy.

¿Cómo son?

La nueva flota incorpora además cámaras de videovigilancia, monitoreo de puntos ciegos, wifi, puertos USB, pantallas informativas, telemetría y espejos retrovisores digitales, herramientas destinadas a mejorar la seguridad y el seguimiento de los vehículos.

Los buses fueron adquiridos por los concesionarios Masivo Capital y ETIB para reemplazar vehículos que cumplan su vida útil. La nueva flota también tiene un componente de producción nacional: 25 buses fueron ensamblados en Pereira por Busscar y otros 25 en Cota por Marcopolo.

Con esta incorporación, Transmilenio suma 147 buses eléctricos dentro de la renovación de la flota de Fase III: 97 que ya estaban incorporados y los 50 nuevos articulados.

Los 50 buses hacen parte de una estrategia más amplia para incorporar 900 vehículos eléctricos entre 2026 y 2029. De ese total, 631 corresponden a la reposición de la flota de Fase III y 269 serán articulados eléctricos destinados a la extensión troncal hacia Soacha. Una vez estén todos en operación, el Distrito estima que evitarán cerca de 57.478 toneladas de CO₂ al año.

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