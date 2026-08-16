Críticas al documental del Metro que costó COP 298 millones: esto dijo el Concejo

Primeros recorridos autónomos y energizados de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre el viaducto entre la estación uno (Gibraltar) y a estación dos al sur de la ciudad. El recorrido contó con pasajeros invitados y asistentes que observaban el movimiento de los vagones sobre los rieles. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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A un día de su estreno, el Concejo de Bogotá lanzó críticas al documental sobre construcción de la primera línea del Metro titulado ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ que se presentará este lunes 17 de agosto. De los COP 298 millones del convenio, Canal Capital puso COP 148 de un aporte en especie, pero desde el Concejo cuestionan el costo, que se conoce en medio del debate por la reforma tributaria de Bogotá.

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El documental

Hace unos días la Empresa Metro anunció la primera proyección del documental, el lunes a las 8:00 p.m. en Canal Capital. Es producido por este canal con el apoyo de la Alcaldía, la Empresa Metro y la Secretaría de Cultura. Según indicaron, la pieza busca contar la construcción de la Línea 1 desde una perspectiva humana y social, más allá de las cifras de infraestructura, y mostrar cómo la movilidad afecta el tiempo y la vida cotidiana de los bogotanos.

Por ello, el documental toma como hilo conductor a María Eugenia, una usuaria de Transmilenio que comienza su jornada a las 4:00 a. m., para mostrar los largos desplazamientos que enfrentan los ciudadanos y contrastarlos con la promesa del Metro de recuperar hasta dos horas diarias de viaje.

¿De dónde vino la plata?

No obstante, el metraje generó críticas desde algunos sectores. El concejal Juan David Quintero cuestionó el gasto y calificó la producción como un “publirreportaje del Metro”, justo cuando la administración cocina una reforma tributaria que ha sido rechazada por varios concejales.

“Galán dice que Bogotá está quebrada, pide nuevos impuestos y, al mismo tiempo, gasta $ 298 millones de nuestros impuestos para producir un video de 51 minutos en la que él aparece como el gran protagonista del metro”, señaló el cabildante.

Lo cierto es que, sobre el documental, según el anexo técnico conocido por El Espectador, se señala que este busca fomentar la cultura ciudadana y la apropiación del sistema, y se plantea como una pieza de memoria, pedagogía pública y participación ciudadana.

Los documentos indican que la Empresa Metro de Bogotá suscribió con Canal Capital el Convenio Interadministrativo 136 de 2025, por un valor total de COP 298 millones. Sin embargo, ese monto no corresponde al total desembolsado por la empresa: COP 150 millones son aportados por la entidad en dinero y los COP 148 millones restantes corresponden a un aporte en especie de Canal Capital, es decir, en recursos técnicos y administrativos para la producción.

El objeto del convenio, dicen los documentos, es realizar, producir y difundir un documental de aproximadamente una hora sobre el desarrollo y la dimensión social de la construcción de la Primera Línea del Metro.

Pese a las críticas, el documental llega a las pantallas en un momento en el que la discusión pública sobre Bogotá está concentrada en otros frentes, entre ellos la reforma tributaria, las finanzas del Distrito y las necesidades que la ciudad debe resolver en el corto plazo.

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