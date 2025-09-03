Roban a turista mexicano frente a casa de “Yo soy Betty, la fea” en Bogotá

Un motociclista rapo el celular y se fue del lugar. Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un joven mexicano que está de paso por la capital es una de las víctimas más recientes de la ola de inseguridad que atraviesa la ciudad. Durante un recorrido por la casa en donde se grabó la telenovela Betty la Fea, sitio de peregrinación para seguidores de la serie en la localidad de Teusaquillo, el joven extranjero fue víctima de hurto.

Lea más: UAESP desmintió retrasos en obras de mantenimiento del cementerio del sur

Los hechos, que quedaron registrados en video, fueron denunciados por la propia víctima a través de redes sociales.

¿Cómo pasó?

Mientras el joven creador de contenido identificado en redes como @soy.toledo posaba para una foto junto a Richard Evans, un actor que se suele caracterizar como la protagonista de la novela, y otros acompañantes registraban el momento, un motociclista se subió al andén, pasó entre los presentes y le arrebató el teléfono a la mujer que estaba tomando la foto.

Más noticias: Inician cortes de agua en las localidades de Suba, Engativá, Kennedy y Fontibón

Lamentablemente, el teléfono hurtado resultó ser el del joven mexicano. Sin embargo, en la publicación que da cuenta del hecho, la víctima indicó que a pesar de lo ocurrido, fue un momento importante: “No recuperamos el cel… pero descubrí que mi heroína usa brackets y capul”, indicó.

La víctima señaló que incluso en los videos captados durante el recorrido se alcanza a identificar la placa de la moto involucrada. Por ahora se desconoce si el joven instauró la respectiva denuncia ante las autoridades.

Le puede interesar: Reconocimiento facial para entrar a los conjuntos: ¿un riesgo para los residentes?

Cifras de hurto en Bogotá

Según datos de la Secretaría de Seguridad, entre enero y julio de este año se presentaron un total de 75.520 casos de hurto a personas en Bogotá, cifra que señala un leve aumento frente a los 75.454 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

Hasta el momento, marzo fue el mes con el mayor número de casos, con un total de 11.541.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.