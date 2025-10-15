¿Busca aumentar ventas en Navidad? Cámara de Comercio abrió convocatoria

Navidad en Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), con el apoyo de Fenalco, la Gobernación de Cundinamarca y el Distrito, abrieron la convocatoria de Vitrinas Navideñas 2025, cuyo objetivo es fortalecer el comercio local, promover el turismo y dinamizar la economía de Bogotá.

Para este año, los comerciantes podrán participar en alguna de las 11 categorías:

Decoración y hogar.

Moda.

Artículos infantiles y regalos.

Joyería.

Bisutería y platería.

Gastronomía.

Mascotas.

Salud y belleza.

Recreación y deporte.

Tecnología.

Tiendas.

Fachadas de centros comerciales.

De la mano, reconocerán a la vitrina más viral, la cual será elegida por las personas por medio de las redes sociales.

🎄 Vitrinas Navideñas CCB 2025: La magia del comercio que ilumina Bogotá y la Región.



Esta Navidad, la @camaracomerbog vuelve a encender la ilusión con una iniciativa que impulsa las ventas, celebra la creatividad y fortalece el espíritu emprendedor de nuestra ciudad y la…

Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, señaló que, “a través de la convocatoria de Vitrinas Navideñas, desde la Cámara de Comercio de Bogotá ratificamos nuestro compromiso con el empresariado de Bogotá y Región en una época esencial para el comercio, como la Navidad. Además, al aumentar el número de municipios y de localidades vinculadas a esta iniciativa, estamos incrementando nuestro impacto, fomentando el espíritu navideño y, lo que es más importante, moviendo la caja registradora de nuestra razón de ser: los empresarios”.

En esta ocasión, las localidades habilitadas en participar son: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Kennedy, La Candelaria - Santa Fe, Los Mártires, Puente Aranda, Teusaquillo, Usaquén, Ciudad Bolívar, Suba y Tunjuelito. Asimismo, los municipios como Chía, Cota, Fusagasugá, Tocancipá, Zipaquirá, Cajicá, La Calera, Sopó y Sibaté.

¿Cómo participar?

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, esperan contar con la participación de más de 2.000 comercios, los cuales deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar inscrito en el Registro Mercantil como comerciante, ya sea persona natural o jurídica, con matrícula mercantil activa de la CCB y contar con la renovación para el 2025. El establecimiento de comercio a postular también debe estar inscrito en el Registro Mercantil, con matrícula mercantil activa y renovación al 2025. Pertenecer a una de las categorías de productos / servicios establecidos y la vitrina solo puede inscribirse en una categoría. Que el establecimiento esté ubicado en una de las áreas priorizadas definidas que las pueden conocer en la página web. Diligenciar correctamente el formulario y se inscribirá una solo vitrina por empresa.

En ese sentido, los interesados podrán inscribirse en www.ccb.org.co hasta el 18 de noviembre. Los jurados realizarán dos visitas a los establecimientos y la premiación final se llevará a cabo el 11 de diciembre.

Los ganadores obtendrán como reconocimiento:

Participación en un stand dentro de la Feria del Hogar del próximo año. Acompañamiento de un consultor empresarial. Divulgación en CCB radio, la emisora de la CCB, entre otros beneficios.

