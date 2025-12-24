Bogotá sigue en obra: ¿cómo quedó la infraestructura vial este 2025?

Extensión de la av. Mutis entre las carreras 114 y 122, en Engativá. Foto: IDU

El IDU entregó un balance de gestión de la entidad durante este año, destacando que a la fecha, ya son 36 obras puestas en servicio de la ciudadanía, entre obras completas (19), proyectos especiales de conservación (7) y entregas parciales o hitos (10).

“La instrucción del alcalde Galán fue acelerar las obras, saldar las deudas históricas y eso fue lo que hicimos. Pusimos en funcionamiento proyectos totalmente terminados como la Caracas Sur, Canal Córdoba, la Boyacá 170-183, la av. La Sirena, la av. El Rincón y los puentes de la 127 con Boyacá, entre muchos otros proyectos”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

A detalle, el balance de las 19 obras entregadas fueron:

Av. El Rincón desde cra. 91 hasta la av. Boyacá con cll. 127 (noviembre 2025) Avenida Mutis entre carreras 114 y 122 (septiembre 2025) Av. La Sirena entre av. Boyacá y AutoNorte (mayo 2025) Nueva Caracas Sur (enero 2025) Corredor canal Córdoba (diciembre 2024) Avenida Boyacá entre calles 170 y 183 (diciembre 2024) Ciclopuente calle 80 con av. Boyacá (junio 2025) Reforzamiento puente peatonal atirantado acceso al portal Norte (incluye nuevos baños y TransMiBici) (diciembre 2025) Zonas Industriales grupo 1 -21 segmentos viales- (diciembre 2025) Reforzamiento de puentes grupo 1 (Puente vehicular de av. Villavicencio por AutoSur y puente vehicular NQS con calle 6) (diciembre 2025) Patio La Reforma (diciembre 2024) Avenida El Tintal Grupo 2 – Guayacanes (abril 2024) Avenida Alsacia Grupo 3 – Guayacanes (abril 2024) Refuerzo puentes vehiculares G2: NQS con autopista Norte (conectante TM); calle 127 con autopista Norte; AutoNorte con calle 134 - costado sur; autopista Norte con calle 92, (diciembre 2024) Av. Primero de Mayo (calle 54 sur entre cra. 88c y cra. 89) (noviembre 2025) Aceras y ciclorruta AutoNorte entre calles 80 y 128B (noviembre 2025) Cicloparqueadero Portal Suba (febrero 2025) Puente vehicular San Agustín (diciembre 2024) Ampliación de 6 estaciones de TransMilenio en las troncales Caracas, NQS y Suba (diciembre 2025)

Mientras que las diez obras parciales fueron:

Costado oriental de la av. Laureano Gómez (carrera Novena) entre calles 170 y 183 (noviembre 2025) Avenida 68 – G5 / Puente curvo calle 26 TransMilenio y bicicarriles (octubre 2025) Avenida 68 – G8 / Puente vehicular av. Suba (junio 2025) Zonas Industriales Grupo 4 / 15 segmentos viales (mayo 2025) Avenida 68 – G5 / Habilitación tercer carril puente costado occidental (mayo 2025) Mejoras geométricas / Pte. peatonal Toberín (marzo 2025) Avenida 68 – G2 / Puente vehicular calle 3 (octubre 2024) Avenida 68 – G5 / Puente vehicular calle 26 (junio 2024) Avenida 68 – G5 / Carriles centrales calle 26 (junio 2024) Mejoras Geométricas / Calle 146 (mayo 2024)

En paralelo 3.984.235 m2 de malla vial, espacio público y ciclorrutas fueron intervenidos en la ciudad.

