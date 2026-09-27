Bogotá subió 15 puestos en el ranking mundial del turismo de reuniones

El incremento fue del 46,5 %, aunque las entidades del sector lo presentan redondeado al 47 %. Además, la capital quedó como el principal destino colombiano y el cuarto de América Latina dentro del…

Los 63 congresos y convenciones internacionales de asociaciones que Bogotá recibió durante 2025 llevaron a la ciudad del puesto 51 al 36 en el escalafón mundial de la International Congress and Convention Association (ICCA). Así, el turismo MICE en Bogotá registró 20 reuniones más que en 2024 y alcanzó su mejor posición histórica en esta medición.

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El incremento fue del 46,5 %, aunque las entidades del sector lo presentan redondeado al 47 %. Además, la capital quedó como el principal destino colombiano y el cuarto de América Latina dentro del ranking, que comparó la actividad de más de 1.500 ciudades.

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El resultado se conoce durante la conmemoración del Día Mundial del Turismo, este 27 de septiembre, y coincide con nuevas cifras de Invest in Bogotá, según las cuales la capital concentra el 64 % del turismo de reuniones y eventos de Colombia.

¿Qué mide el ranking del turismo MICE en Bogotá?

MICE es la sigla en inglés para reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones. Sin embargo, el escalafón de ICCA no contabiliza todos los conciertos, ferias comerciales, encuentros empresariales o eventos deportivos realizados en una ciudad.

La medición incluye exclusivamente reuniones promovidas por asociaciones internacionales que rotan entre al menos tres países, reúnen participantes de distintas nacionalidades y cumplen los criterios establecidos por la organización. Por esta razón, el puesto 36 corresponde al mercado de congresos asociativos internacionales y no a un ranking general de turismo.

El informe GlobeWatch 2025 analizó 12.438 reuniones internacionales elegibles realizadas en diferentes países. Dentro de ese universo, Bogotá contabilizó 63 encuentros, mientras que Colombia alcanzó un total de 158.

El crecimiento permitió que la ciudad escalara 15 posiciones frente al reporte anterior. Además, fue superior al promedio de América Latina, que avanzó alrededor del 25 % durante el mismo periodo.

Bogotá pasó de 43 a 63 reuniones internacionales

En 2024, ICCA había reconocido 43 reuniones internacionales realizadas en Bogotá. Un año después, el número aumentó a 63, lo que representó 20 encuentros adicionales y explica el avance dentro del escalafón.

Bogotá concentró cerca del 40 % de las 158 reuniones internacionales registradas por Colombia durante 2025. Después de la capital aparecieron Cartagena, con 36 encuentros, y Medellín, con 26.

Además del resultado de ICCA, Invest in Bogotá señaló que el 24 % de los turistas desarrolla alguna actividad relacionada con negocios durante su estadía. La entidad también calcula que la capital reúne el 64 % del turismo de reuniones y eventos del país.

Estas cifras no corresponden únicamente a los encuentros incluidos en el ranking, pues el mercado MICE también abarca convenciones corporativas, viajes de incentivo, exposiciones y otras reuniones empresariales que no necesariamente cumplen los criterios de ICCA.

Más de 220 espacios para congresos y convenciones

La infraestructura disponible es uno de los componentes de la oferta del turismo MICE en Bogotá. De acuerdo con la información recopilada por Portafolio, la ciudad dispone de más de 220 espacios para congresos, convenciones y eventos.

En conjunto, estos lugares tienen una capacidad potencial superior a 550.000 asistentes, mientras que 11 pueden recibir a más de 10.000 personas. La oferta incluye el Distrito Ferial, integrado por Corferias, Ágora Bogotá y el hotel Hilton Bogotá Corferias.

A estos espacios se suman más de 600 hoteles registrados y cerca de 29.000 habitaciones. Además, el aeropuerto El Dorado ofrece más de 51 conexiones internacionales directas y otras 45 nacionales, una infraestructura que facilita la llegada de participantes desde diferentes mercados.

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Por otro lado, la ciudad cuenta con más de 580 atractivos turísticos, 60 museos y alrededor de 7.500 restaurantes. Según la Encuesta de Viajeros del Instituto Distrital de Turismo, el 59,3 % de los visitantes internacionales realiza actividades gastronómicas, mientras que el 50,6 % participa en planes culturales durante su estadía.

Los eventos captados para 2026 dejarían US$5,8 millones

Durante el primer semestre de 2026, el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá captó 19 eventos internacionales provenientes de 11 mercados. En conjunto, estos encuentros proyectan más de 5.200 asistentes, 15.400 noches de alojamiento y un impacto económico estimado de US$5,8 millones.

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La agenda de octubre incluye la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se desarrollará entre el 22 y el 25 de ese mes. Posteriormente, del 26 al 29 de octubre, la ciudad recibirá el Congreso Ibero-Latinoamericano de Métodos Computacionales en Ingeniería.

Para 2027 también está prevista la llegada de New Horizons, una iniciativa de Dubai Chambers que se realizará por primera vez en América Latina. Además, el Bureau informó que existen congresos confirmados hasta 2032 en áreas como medicina crítica, dermatología, salud ocupacional, política pública y avicultura.

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El crecimiento del turismo MICE en Bogotá forma parte de una actividad turística más amplia. Durante 2025, la ciudad recibió 1.913.648 visitantes extranjeros, un 2,6 % más que en 2024. Asimismo, el sector turístico generó un promedio mensual de 122.672 empleos durante el último trimestre del año.

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