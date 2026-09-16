Bogotá suspende cursos para infractores de tránsito: ¿dónde podrán hacerlos ahora?

La suspensión no impide que los conductores cumplan este requisito para acceder a los descuentos establecidos sobre el valor de las multas. Mientras la Secretaría retoma el servicio, podrán realizar el…

Los cursos para infractores de normas de tránsito, que ofrecía la Secretaría Distrital de Movilidad, están suspendidos temporalmente en Bogotá. La medida comenzó a regir este miércoles 16 de septiembre de 2026 y se mantendrá mientras la entidad instala un nuevo sistema para verificar la identidad de los asistentes y evitar posibles fraudes.

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La suspensión no impide que los conductores cumplan este requisito para acceder a los descuentos establecidos sobre el valor de las multas. Mientras la Secretaría retoma el servicio, podrán realizar el curso en cualquiera de los Centros Integrales de Atención (CIA) autorizados por el Ministerio de Transporte.

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¿Por qué suspendieron los cursos para infractores?

La decisión responde a las resoluciones 2877 del 1.º de abril y 8863 del 16 de julio de 2026, expedidas por la Superintendencia de Transporte. Las normas fijaron nuevas condiciones para las entidades que ofrecen cursos pedagógicos a infractores.

Uno de los requisitos consiste en implementar la nueva infraestructura de seguridad del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov). Esta herramienta verificará la identidad de cada asistente mediante la consulta de las bases de datos de la Registraduría y el uso de reconocimiento facial. El sistema busca impedir que una persona suplante a otra para realizar el curso y reducir la manipulación de la información asociada al trámite.

La Secretaría aseguró que ya recibió las visitas técnicas de los operadores y participó en dos mesas de trabajo con el Gobierno Nacional. Durante esos encuentros, solicitó reconsiderar el plazo fijado para poner en funcionamiento los nuevos requisitos. Al mismo tiempo, la entidad adelanta una subasta inversa para escoger al operador autorizado que instalará y administrará el sistema. La contratación debe cumplir los tiempos y las reglas establecidos para las entidades públicas. Movilidad no precisó cuánto tardará el proceso ni anunció una fecha para reanudar los cursos en sus instalaciones.

¿Dónde se podrá hacer el curso para infractores?

Los ciudadanos podrán acudir a los Centros Integrales de Atención que tengan autorización vigente del Ministerio de Transporte. El listado de establecimientos habilitados está disponible en la página del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT⁠. Antes de asistir, los usuarios deberán verificar que el centro figure en el registro oficial y consultar sus horarios, tarifas y disponibilidad de cupos. La Secretaría anunciará la fecha de reapertura cuando termine la contratación, instale el nuevo sistema de seguridad y cumpla las condiciones exigidas por la Superintendencia de Transporte.

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