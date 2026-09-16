¿La ha visto? Buscan a Eiheel Sofía de 12 años desaparecida en Antonio Nariño

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Eiheel Sofía Baquero Ramírez es el rostro más reciente de los niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Bogotá. La alerta fue difundida por el concejal Jesús David Araque a través de sus redes sociales.
La menor de 12 años fue vista por última vez en la tarde del lunes 14 de septiembre en inmediaciones del Hospital Santa Clara, localidad de Engativá, cuando acompañó a su abuela junto con su hermano de 14 años.
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"Las versiones que nos cuenta la familia son que salen del hospital, el hermano va a comprar una botella de agua y cuando regresa, ella no está", detalló el cabildante.
Ese día Eiheel Sofía vestía una chaqueta negra con líneas blancas de marca Adidas (como la foto de este artículo), un pantalón ancho con pedrería azul y unos zapatos blancos.
La menor mide entre 1.50 y 1.60 centímetros de altura. Tiene ojos color café, color de cabello rojo medio café, lacio y con flequillo y piercing en la nariz en la fosa nasal derecha.
Si usted tiene información sobre su paradero, puede comunicarse a la Línea de emergencias 123.
Desde la Secretaría de Seguridad, informaron que durante este año han recibido el reporte de 294 menores desaparecidos; de esos, 162 ya están con sus familias. De este último dato, agregaron que en 52 casos, "las familias no brindaron información para cerrar los casos oficialmente".
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Ahora bien, durante la última semana, a través del Programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE, recibieron el reporte de 19 niños, niñas y adolescentes desaparecidos, de los cuales "15 ya fueron encontrados con vida y 4 están abiertos. Dos de ellos evadieron su casa de manera voluntaria. Eso ocurre en más de un 75 % de los casos por conflictividad en las casas. No hay intervención de un tercero. Los que están relacionados con crímenes y delitos como trata de personas, intento de reclutamiento forzoso o comercialización sexual son el 3 % de los hechos y la búsqueda ya cambia de curso con el Gaula de la Policía. Pero a hoy, hay 0 menores secuestrados", justificó el secretario de Seguridad, César Restrepo.
¿Dónde reportar a una persona desaparecida?
Recuerde que ante cualquier caso de desaparición, no debe esperar 72 horas; por el contrario, el reporte debe ser inmediato y así deben recepcionarlo las autoridades a través de la Línea 122 de la Fiscalía, a la línea de emergencias 123 o al equipo de Atención Integral a la Denuncia #AIDE al (601) 377 9595, ext. 1137.
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